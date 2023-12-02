Міжнародний Червоний Хрест призупинив діяльність білоруського відділення за ймовірну участь його голови у викраденні українських дітей

Міжнародна федерація Червоного Хреста і Червоного Півмісяця повідомила у п’ятницю, 1 грудня, що вона призупинила діяльність білоруського відділення у зв’язку з тим, що відділення відмовилося усунути свого голову Дмитра Шевцова. Про це повідомляє новинне агентство AP.

За інформацією ЗМІ, Шевцов брав безпосередню участь у вивезенні українських дітей з тимчасово окупованих територій України до Білорусі й публічно заявляв про це, зокрема, сказавши, що білоруський Червоний Хрест доставляє українських дітей до Білорусі на “оздоровлення”.

“Призупинення означає, що білоруський Червоний Хрест втрачає свої права як член МФЧХ”, — йдеться в заяві організації, яку цитує AP. “Будь-яке нове фінансування білоруського Червоного Хреста також буде призупинено”.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська відреагувала на цю подію, зазначивши на своїй сторінці в мережі Х (колишня Twitter).

“Я аплодую рішенню МФЧХ призупинити членство білоруського Червоного Хреста за те, що він не звільнив поплічника Лукашенка Дмитра Шевцова. Їхню причетність до фальсифікації виборів і викрадення українських дітей не можна не помітити. Режим має нести відповідальність”, – написала білоруська лідерка.

Згідно з нещодавнім звітом Єльського університету, на який посилається AP, понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років були вивезені до Білорусі з чотирьох тимчасово окупованих регіонів України.

Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету (Yale HRL) задокументувала участь у цьому генерального секретаря Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитра Шевцова, якого бачили в проросійському військовому одязі з символікою «Z» на рукаві.

Шевцов активно заявляв про свою причетність, заявляючи, що «брав, бере і буде активно брати участь» у переміщенні дітей з України, нагадує звіт.

Як зазначає звіт, «діяльність, яку приписують Дмитру Шевцову, суперечить заявленим цінностям руху Червоного Хреста/Червоного Півмісяця, які вимагають від членів Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця діяти неупереджено, нейтрально та незалежно від порядку денного державних суб’єктів та негуманітарних організацій».

У відповідь на дії генерального секретаря Білоруського товариства Червоного Хреста Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФЧК) заявила, що діяльність Шевцова суперечить правилам організації.

У жовтні 2023 року МФЧХ оголосила, що Білоруське товариство Червоного Хреста має звільнити генерального секретаря Дмитра Шевцова до 30 листопада 2023 року, інакше Міжнародна федерація призупинить роботу відділення.

Звіт Yale HRL дійшов висновку, що багато дітей, яких депортували до Білорусі з окупованих міст і селищ Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, належать до найвразливіших груп населення – це діти-сироти, діти-інваліди, діти з малозабезпечених сімей, діти, чиї батьки є військовими та «усиновлені» діти.

«Переміщення дітей з окупованої Росією України до Білорусі остаточно погоджує президент Росії Володимир Путін і авторитарний лідер Білорусі Олександр Лукашенко через Союзну державу, наднаціональне утворення, що складається з Росії та Білорусі», – мовиться у звіті.

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив у травні, що він розслідує ймовірну роль Білорусі в примусовому переміщенні понад 19 000 ідентифікованих дітей з окупованих Росією територій з моменту початку конфлікту, в тому числі до Росії.