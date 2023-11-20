"Дуже вразливі до торгівлі людьми" – Держдеп про вивезення українських дітей в Білорусь

Діти, вивезені з окупованих росіянами територій до Білорусі, залишаються "дуже вразливими до торгівлі людьми". Про це під час брифінгу у понеділок, 20 листопада, заявив речник Держдепу Метью Міллер. Він додав, що США наразі невідомо, чи українських дітей далі "якось експлуатують", утім уряд Сполучених Штатів ретельно слідкує за розвитком подій.

"Білорусь є співучасницею російської воєнної агресії проти України. Це не безкорислива третя країна, яка надає притулок дітям під час конфлікту. Подібні операції непропорційно націлені на вразливих дітей, зокрема, ймовірно, сиріт, дітей з обмеженими можливостями, дітей із малозабезпечених сімей та дітей українських військових", - заявив Міллер.

Минулого тижня у дослідженні експертів Єльського університету йшлося про те, що Білорусь брала безпосередню участь у викраденні тисяч українських дітей.

Згідно з дослідженням, понад 2400 дітей з України віком від 6 до 17 років були доставлені до 13 закладів по всій Білорусі після вторгнення Росії в Україну. Дані включають період з лютого 2022 до кінця жовтня 2023 року.

Речник Держдепу не відповів на питання журналістів, чи варто, у зв'язку із цим, Міжнародному кримінальному суду видати ордер на арешт Олександра Лукашенка.

У березні цього року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі оголосив про видачу міжнародного ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації та примусовому переміщенні українських дітей.