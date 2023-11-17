Білорусь брала безпосередню участь у викраденні тисяч українських дітей – звіт експертів Єльського університету

Білорусь брала безпосередню участь у викраденні тисяч українських дітей, такого висновку доходять експерти Єльського університету, які опублікували свій звіт у четвер.

Понад 2400 дітей з України віком від 6 до 17 років були доставлені до 13 закладів по всій Білорусі після вторгнення Росії в Україну, мовиться у дослідженні. Дані включають період з лютого 2022 до кінця жовтня 2023 року.

«Росія та Білорусь спільно відбирають дітей для вивезення з України, координують їхнє транспортування з окупованої частини України до Росії та далі до Білорусі, піддають дітей перевихованню, включно з військовим вишколом», – мовиться у дослідженні.

Раніше Лабораторія гуманітарних досліджень (Yale HRL) Єльського університету, яка отримує фінансування американського уряду, вже писала про кампанію з депортації українських дітей до Росії.

Нинішнє дослідження, йдеться у звіті, фокусується на ролі Білорусі, яка підтримує «систематичну кампанію Росії з депортації дітей, яка була предметом ордерів на арешт, виданих Міжнародним кримінальним судом за ймовірні воєнні злочини в березні 2023 року».

«Безпосередня участь Білорусі в примусовій депортації дітей Росією означає співпрацю між двома режимами в діяльності з депортації, яку проводить Росія», – зазначають експерти американського університету.

Переміщення дітей з окупованої Росією України до Білорусі остаточно погоджує президент Росії Володимир Путін і авторитарний лідер Білорусі Олександр Лукашенко

Звіт зазначає, що багато дітей, яких депортували до Білорусі з окупованих міст і селищ Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, належать до найвразливіших груп населення – це діти-сироти, діти-інваліди, діти з малозабезпечених сімей, діти, чиї батьки є військовими та «усиновлені» діти.

«Переміщення дітей з окупованої Росією України до Білорусі остаточно погоджує президент Росії Володимир Путін і авторитарний лідер Білорусі Олександр Лукашенко через Союзну державу, наднаціональне утворення, що складається з Росії та Білорусі», – мовиться у звіті.

Депортацію організовували служби безпеки як Росії, так і Білорусі: Слідчий комітет Росії та «Внутрішні війська Білорусі». Про Слідчий комітет звіт зазначає, що це – федеральний державний орган, підпорядкований президенту Володимиру Путіну. Він відіграв значну роль у виявленні дітей в Україні для переміщення до Білорусі, а «білоруські «Внутрішні війська Білорусі» піддавали дітей з України військовому вишколу», мовиться у звіті.

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив у травні, що він розслідує ймовірну роль Білорусі в примусовому переміщенні понад 19 000 ідентифікованих дітей з окупованих Росією територій з моменту початку конфлікту, в тому числі до Росії.

Раніше Росія заявляла, що надає гуманітарну допомогу тим, хто бажає добровільно втекти з України, і відкидала звинувачення у воєнних злочинах.

Звіт Yale HRL наголошує на тому, що Росія та Білорусь відбирали для вивозу з України дітей, які або не мали опікунів, або «досягнення їхньої повної, вільної та значущої згоди було ускладненим».