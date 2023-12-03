Лідерство США та зусилля партнерів не повинні припинятися, доки Україна знову не стане вільною

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США із партнерами та союзниками працюють над тим, щоб допомогти Україні “побудувати майбутню силу, яка зможе відбити ще більше злих намірів Росії у прийдешні роки”.

“Ми переживаємо складні часи”, – сказав Остін на Форумі національної оборони у Каліфорнії. Він заявив, що світ потребує лідерства США, закликав країну не вдаватися до ізоляціонізму, прихильники якого, за його словами, є “у кожному поколінні” американців, оскільки переконаний, що “США не повинні відмовлятися від лідерства та прийняття рішень”.

Щодо війни Росії проти України, очільник Пентагону додав: “Результат цієї боротьби визначатиме глобальну безпеку на наступні десятиліття. І у нас немає можливості “відсидіти” це питання”.

“Президент [Джо] Байден поставив чітку мету: Сполучені Штати прагнуть вільної та суверенної України, яка може захистити себе сьогодні і стримувати більшу російську агресію в майбутньому”, нагадав Остін.

Він також застерігає: якщо США та їхні партнери не зможуть протистояти російській агресії Росія лише матиме сміливість зробити більше.

Остін, перераховуючи конфлікти у різних частинах планети, наголосив, що триває всесвітня боротьба між демократією та автократією.

“Світ, побудований американським лідерством, може підтримуватися тільки американським лідерством”, – сказав Остін. Він також наголосив, що ізоляціонізм у підсумку завжди коштує дорожче, ніж лідерство, а світ стане небезпечнішим, якщо “тирани й терористи повірять, що їм вдасться уникнути відповідальності за масову агресію та масову різанину”.

Стосовно Ізраїлю та Палестини, Остін наголосив, що захист палестинських мирних жителів у Газі є як моральним обов’язком, так і стратегічним імперативом.

“Тут має бути рішення про дві держави, – сказав Остін. – Має бути нація для єврейського народу, а також має бути нація для палестинців. І ці дві нації повинні діяти як добрі сусіди”.

На його думку, рішення про створення двох держав залишається “єдиним життєздатним виходом із цього трагічного конфлікту, який коли-небудь пропонувався”.

Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден 24 листопада заявив, що "дводержавне рішення" для ізраїльтян та палестинців допомогло б ізраїльтянам та палестинцям співіснувати у свободі й гідності.

На думку Байдена, ХАМАС боїться такого мирного співіснування найбільше, адже це загрожуватиме існуванню самого ХАМАСу.

“Дві держави для двох народів”, - заявив Байден.