WSJ: Спікер Палати представників США Майк Джонсон схиляється до виділення допомоги Україні. Але чи піде за ним більшість республіканців?

Майбутнє України може залежати від спроможності спікера Палати представників США Майка Джонсона наполягти на виділенню десятків мільярдів доларів для України. Таку тезу публікує 2 грудня Ліндсі Вайз, конгресова репортерка видання Wall Street Journal.



Вайз нагадує, що республіканець Майк Джонсон, котрий був обраний спікером у жовтні, сигналізує про зміну позиції – нещодавно неодноразово називав допомогу Україні «критичним пріоритетом» для Палати представників. Хоча до того, як інформував Голос Америки, Джонсон здебільшого виступав проти додаткової допомоги Україні.

З його ініціативи, голосування про допомогу Україні поєднано з проблемними перемовинами між республіканцями і демократами США про проблеми південного кордону країни.

“Ми не можемо дозволити Володимиру Путіну крокувати Європою, і ми розуміємо необхідність допомоги”, - нагадує WSJ цитату Джонсона з цього виступу цього тижня у Флориді.

Газета наголошує, що фінансування для Києва є частиною складного набору переговорів між політиками США та, водночас, перевіркою лідерства Джонсона.

Саме напруга в Республіканській партії щодо скорочення видатків і стратегії США позбавила посади попередника Джонсона – конгресмена Кевіна Маккарті, нагадує Вайз.

Як пише WJ, голосування за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на 106 мільярдів доларів, ініційований президентом Джо Байденом, можливе вже наступного тижня.

"Навіть якщо переговори в Сенаті вдадуться, доля пропозиції щодо іноземної допомоги, яка включає близько 60 мільярдів доларів США для фінансування війни в Україні та поповнення запасів зброї в США, залежить від Джонсона в Палаті представників, де глибоко розділена республіканська більшість намагається просунути партійні рахунки про витрати", – пише Ліндсі Вайз.

Вона також припускає, що окремі члени можуть запропонувати резолюцію щодо усунення спікера Джонсона з посади, як це відбулося з Маккарті, "якщо вони вважають, що він переступає лінію".

Майк Джонсон також був “впевнений та оптимістичний” щодо прийняття закону про додаткове фінансування для України та Ізраїлю до Нового року, повідомляв Голос Америки.

У понеділок, 27 листопада, на брифінгу в Білому домі координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі вкотре заявив, що пакет додаткового фінансування США для України та Ізраїлю, за яким до Конгресу звернувся президент Джо Байден, є "критично необхідним" і вимагає якнайшвидшого розгляду.

Кірбі наголосив, що «часу стає все менше і менше». Він зазначив, що у випадку з Україною пакети за програмою президентських повноважень, які надають США, тепер мають менше коштів, "бо в нас просто немає тієї гнучкості, яка була колись щодо обсягу допомоги, що може бути надана в кожному пакеті".