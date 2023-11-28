Сенат США розгляне пакет допомоги Україні наступного тижня. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Спікер Палати представників Джонсон “впевнений та оптимістичний” щодо прийняття закону про додаткове фінансування для України та Ізраїлю до Нового року. На засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО держсекретар США Блінкен підтвердив підтримку Україні. Ситуація в Україні на тлі нових російських атак по Києву та інших містах і тяжких боїв на фронті - серед головних тем засідання міністрів. У штаті Колорадо вшанували 90-ті роковини Голодомору-геноциду. "Шанс почати життя спочатку". Родина у США після довгих спроб усиновити з України дівчинку, стала опікуном 18-річного українського сироти
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Перспективи фінансування для України: заяви в США. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 24, 2023
Боротьба за визнання Голодомору геноцидом у США.ЧАС-ТАЙМ
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листопад 23, 2023
День подяки в США: як відзначають українські переселенці. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 22, 2023
“Рамштайн”: Деталі нової коаліції для поставок ППО Україні. ЧАС-ТАЙМ
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Борис Пісторіус в Україні: підсумки візиту. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 20, 2023
Більше ППО та зброї: Пентагон оголосив 100$ млн Києву. ЧАС-ТАЙМ