Сенат США розгляне пакет допомоги Україні наступного тижня. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Спікер Палати представників Джонсон “впевнений та оптимістичний” щодо прийняття закону про додаткове фінансування для України та Ізраїлю до Нового року. На засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО держсекретар США Блінкен підтвердив підтримку Україні. Ситуація в Україні на тлі нових російських атак по Києву та інших містах і тяжких боїв на фронті - серед головних тем засідання міністрів. У штаті Колорадо вшанували 90-ті роковини Голодомору-геноциду. "Шанс почати життя спочатку". Родина у США після довгих спроб усиновити з України дівчинку, стала опікуном 18-річного українського сироти