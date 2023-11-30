Гроші США на економічну і гуманітарну допомогу – вичерпались.ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Білий дім: якщо на оборону кошти все ще є, то гроші на економічну та гуманітарну допомогу вже вичерпались. Комітет із закордонних справ Палати представників підтримав законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти компаній, які сприяють Північній Кореї в її допомозі Росії у війні проти України. Бойкот делегації РФ - результати зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ в Скоп’є. Повним порушенням міжнародного права та принципів назвав вторгнення Росії в Україну заступник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс ОБраєн. У віці 100 років помер Генрі Кіссінджер. «Голокост» тварин: через повномасштабне вторгнення Росії в Україні загинуло більше 10 млн тварин.