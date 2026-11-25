Президент США Дональд Трамп та генсекретар НАТО Марк Рютте зустрічаються у Флориді. Контрольована детонація старої армійської вибухівки зі свинцем – місцеві жителі занепокоєні. Затримки з фінансуванням з боку США ставлять під загрозу розслідування випадків застосування хімічної зброї в Україні та Судані. Представники української громади йдуть в Конгрес. Які плани на «Український день»? Перша леді Меланія Трамп повідомила, що посприяла поверненню ще 9 українських і російських дітей до їхніх сімей. Вимушене переселення, розлука з чоловіком та російські обстріли – як це – бути мамою під час війни. Дивіться ЧАС-TIME з понеділка до п’ятниці о 21:30 за Києвом.