Трамп назвав Путіна «другом»: як реагують у Конгресі. Коаліція охочих у Берліні: гарантії безпеки і участь Європи в переговорах.
Дивіться ЧАС-TIME з понеділка до п’ятниці о 21:30 за Києвом.
Трамп після розмови з Путіним у Китаї: "Певні зрушення відбуваються". Практичні та символічні наслідки зустрічі Трампа, Сі та Путіна. Експерти: Китай не має наміру допомагати припинити війну Росії проти України.
Трамп назвав Путіна «другом»: як реагують у Конгресі. Коаліція охочих у Берліні: гарантії безпеки і участь Європи в переговорах.
Дивіться ЧАС-TIME з понеділка до п’ятниці о 21:30 за Києвом.