Кушнер і Віткофф поінформували Україну, про що говорили з Путіним. ЧАС-TIME

Спецпредставники Кушнер і Віткофф поінформували президента України про результати візиту до Москви. Санкції та резолюція щодо викрадених українських дітей: практичні наслідки засідання Європарламенту. У Карнегі-Хол відбувся концерт Камерного хору дівчат. Голос Америки прийшов на репетицію. Дивіться ЧАС-TIME з понеділка до п’ятниці о 21:30 за Києвом.