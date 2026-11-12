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Час-Time

Кушнер і Віткофф поінформували Україну, про що говорили з Путіним. ЧАС-TIME

Кушнер і Віткофф поінформували Україну, про що говорили з Путіним. ЧАС-TIME
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Кушнер і Віткофф поінформували Україну, про що говорили з Путіним. ЧАС-TIME

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Спецпредставники Кушнер і Віткофф поінформували президента України про результати візиту до Москви. Санкції та резолюція щодо викрадених українських дітей: практичні наслідки засідання Європарламенту. У Карнегі-Хол відбувся концерт Камерного хору дівчат. Голос Америки прийшов на репетицію. Дивіться ЧАС-TIME з понеділка до п’ятниці о 21:30 за Києвом.

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