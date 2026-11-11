Імпічмент Гегсета відклали: Палата представників передала справу до комітету. "Мобілізація жінок – це спроможність", - інтерв'ю з військовослужбовицею і письменницею Яриною Чорногуз.
Абу-Дабі: про що домовилися, як це використовує Росія і що думають українці. ЧАС-TIME
Заяви представників США та України про переговори в Абу-Дабі. Аналіз перемовин та чи долучать Європу до переговорів. Експертка ISW: як Росія використовує переговори в ОАЕ. Який мир вважають справедливим? Українці про тристоронні мирні переговори.
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Чого очікує Вашингтон від переговорів в Абу-Дабі. ЧАС-TIME
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Проміжні вибори у США 2026 – дивіться спецвипуск!