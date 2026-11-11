Абу-Дабі: про що домовилися, як це використовує Росія і що думають українці. ЧАС-TIME

Заяви представників США та України про переговори в Абу-Дабі. Аналіз перемовин та чи долучать Європу до переговорів. Експертка ISW: як Росія використовує переговори в ОАЕ. Який мир вважають справедливим? Українці про тристоронні мирні переговори.