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Демократка Мері Пелтола здобула перемогу на виборах до Сенату на Алясці. А Гакім Джеффріс був офіційно номінований на посаду спікера в новому скликанні Палати представників. Конгресмени-новачки взяли участь у традиційній лотереї офісів, у яких працюватимуть щонайменше два найближчі роки. "Мені сказали, що нема варіанту зробити протез" – ветеран став на ноги в США. Одна адреса в Гонконгу і десятки постачальників: як західні чипи потрапляють у російські ракети. Інтерв'ю з Оленою Трегуб.





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