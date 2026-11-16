Трамп, Сі і Путін говоритимуть про Україну. ЧАС-TIME

Оксана Линів: Метрополітен-опера – один із найбільш проукраїнських театрів світу.
Дивіться ЧАС-TIME з понеділка до п’ятниці о 21:30 за Києвом.
Чого Україні очікувати від зустрічі Трампа, Сі й Путіна. 8 млрд для України, санкції і роль Європи в переговорах: підсумки зустрічі в Брюсселі. Каліфорнія передає Україні електрогенератори, польову медичну станцію, понад 1300 лікарняних ліжок та інші медичні матеріали.
Оксана Линів: Метрополітен-опера – один із найбільш проукраїнських театрів світу.
Дивіться ЧАС-TIME з понеділка до п’ятниці о 21:30 за Києвом.