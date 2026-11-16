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Трамп, Сі і Путін говоритимуть про Україну. ЧАС-TIME

Трамп, Сі і Путін говоритимуть про Україну. ЧАС-TIME
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Трамп, Сі і Путін говоритимуть про Україну. ЧАС-TIME

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Чого Україні очікувати від зустрічі Трампа, Сі й Путіна. 8 млрд для України, санкції і роль Європи в переговорах: підсумки зустрічі в Брюсселі. Каліфорнія передає Україні електрогенератори, польову медичну станцію, понад 1300 лікарняних ліжок та інші медичні матеріали.

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Оксана Линів: Метрополітен-опера – один із найбільш проукраїнських театрів світу.

Дивіться ЧАС-TIME з понеділка до п’ятниці о 21:30 за Києвом.

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