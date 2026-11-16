Трамп, Сі і Путін говоритимуть про Україну. ЧАС-TIME

Чого Україні очікувати від зустрічі Трампа, Сі й Путіна. 8 млрд для України, санкції і роль Європи в переговорах: підсумки зустрічі в Брюсселі. Каліфорнія передає Україні електрогенератори, польову медичну станцію, понад 1300 лікарняних ліжок та інші медичні матеріали.