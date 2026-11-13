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Хто говоритиме від Європи: підсумки переговорів і саміту в Дубліні. ЧАС-TIME

Хто говоритиме від Європи: підсумки переговорів і саміту в Дубліні. ЧАС-TIME
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Хто говоритиме від Європи: підсумки переговорів і саміту в Дубліні. ЧАС-TIME

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В ефірі ЧАС-TIME: Підсумки переговорів: обмін полоненими, можлива участь Європи. Саміт ЄС у Дубліні: Європа обрала представника для переговорів. Ризиковано інвестувати в Україну, але більш ризиковано не інвестувати – Андрій Гундер. Змагання борщів: українці Пенсильванії обирали найкращий борщ.

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Дивіться ЧАС-TIME з понеділка до п’ятниці о 21:30 за Києвом.

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