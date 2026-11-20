Чому Китай не тисне на Росію: оцінки міжнародних аналітиків. Чи вплинула Україна на вибір американців українського походження?
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Трамп: завершити війну заважає особиста ненависть між Зеленським і Путіним. Говорити, але не довіряти: сенатори про зустріч Трампа із Сі та Путіним. Зустріч Трампа і Путіна очима українців. Дзвінок Трампа європейським лідерам і ракети в Польщі.
Чому Китай не тисне на Росію: оцінки міжнародних аналітиків. Чи вплинула Україна на вибір американців українського походження?
Дивіться ЧАС-TIME з понеділка до п’ятниці о 21:30 за Києвом.