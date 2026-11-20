Трамп: завершити війну заважає особиста ненависть між Зеленським і Путіним. Говорити, але не довіряти: сенатори про зустріч Трампа із Сі та Путіним. Зустріч Трампа і Путіна очима українців. Дзвінок Трампа європейським лідерам і ракети в Польщі.