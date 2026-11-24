Financial Times: Пентагон затримує передачу Україні близько 60 перехоплювачів Patriot. Від пів мільйона до 700 тисяч військових РФ загинули на війні проти України – злам Росстату. Перебої у роботі Starlink в Україні серйозно підривають довіру до технології у Європі – міністр оборони Великої Британії. Говоримо із Азадом Сафаровим – продюсером фільму 24 Hours in Ukraine's Kill Zone. Щойно у Білому домі пройшла церемонія «помилування» індиків перед Днем подяки, а також на кареті привезли різдвяну ялинку. Дивіться ЧАС-TIME з понеділка до п’ятниці о 21:30 за Києвом.