Пʼята стаття НАТО, вступ в Альянс чи угода: на які гарантії безпеки може розраховувати Україна. Не використовувати зиму в Україні як зброю – про що говорили в Радбезі ООН. Річниця вбивства Росією свого офіцера спецслужб полонієм-210. Чи було це застереженням для світу? В університеті Нью-Йорка викладатимуть українські студії. 120 портретів, що сформували США – виставка у Національній галереї у Вашингтоні. Дивіться ЧАС-TIME з понеділка до п’ятниці о 21:30 за Києвом.