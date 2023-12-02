Польща та країни Балтії. Кремлівська пропаганда назвала "наступні цілі" для російських танків

“Дайте Кремлю один дюйм, і він забере пів Європи”, – під таким заголовком опублікувала огляд російської пропаганди дослідниця цієї теми Джулія Девіс у онлайн-журналі Центру аналізу європейської політики (CEPA).

У той час, як інші західні оглядачі говорять про необхідність досягти компромісної угоди з Росією, щоб зупинити війну на нинішній лінії зіткнення, американська дослідниця родом з України наводить висловлювання російських пропагандистів про те, що Кремль не збирається зупинятися – ні на кордонах чотирьох областей, які він нібито анексував в України, ні на кордонах самої України. І після перемоги над Києвом він уже визначає нові цілі в Європі.

Згідно з оцінками Девіс, затримки рішень щодо західної підтримки України “спонукають російських пропагандистів спекулювати про те, яка країна може стати наступною жертвою”.

Попри те, що за оцінками, Росія втратила 300 000 – загиблих і поранених – військовослужбовців під час широкомасштабного вторгнення, пропагандисти не збавляють обертів у обговоренні доцільності війни для самих росіян.

Навпаки, вони запитують, чому б не захопити ще більше територій, пише Девіс. Експертка також застерігає: вторгнення Росії в Україну так само роками обговорювалося та відкрито планувалося в державних ЗМІ, після чого воно насправді відбулося.

“Суть у тому, що жоден із пропагандистів Путіна не говорить заради розмови. Ці особи формулюють ідеї режиму, якому вони служать, з яким вони спілкуються і від якого отримують накази”, – каже Девіс.

Ділити Польщу – “розвага” для росіян

“Наступним кандидатом, якого кинуть під російські танки” стане Польща. Таку заяву минулого тижня у програмі “Своя правда” на НТВ озвучив пропагандист Дмитро Лекух.

Понад те, він заявив, що поділ Польщі є “національною розвагою” Росії та Німеччини. “Німець тільки не той пішов, нема з ким ділити Польщу”, – сказав Лекух.

Ностальгуючи за альянсом нацистської Німеччини з СРСР у 1939 році, пише Девіс, кремлівські пропагандисти як завше користуються розмитою логікою: “Росія, що тужить за своїми союзниками з нацистської Німеччини, не узгоджується із заявленим приводом для агресії проти України, яку вона ніби очищає від ймовірних нацистів”.

Країни Балтії та уся Європа: російська пропаганда заявляє про час переділу кордонів

Ще один відомий рупор кремлівської пропаганди Володимир Соловйов під час свого ранкового шоу “Повний контакт” заявив: “Я вважаю, що ми вступили в період колосальних геополітичних змін. Багато випадкових утворень, нездатних до власної державності, можуть не пережити цю епоху. Я маю на увазі країни Балтії та всю Європу”.

За його словами, європейські кордони в їхній нинішній конфігурації не існуватимуть довго. “Я не бачу жодної причини, чому б вони це зробили”, – каже пропагандист.

У російських ефірах, свідчить оглядачка СЕРА, ведучі та гості відверто говорять про необхідність убивств європейців, що повторює відомі методи НКВД та російської влади упродовж десятиліть.

Авторка також нагадує про отруєння, скоєне в Україні нещодавно - постраждала дружина керівника ГУР Кирила Буданова Маріанна.

У травні, нагадує Девіс, пропагандистка Маргарита Симоньян відкрито закликала до вбивства американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема.

Оглядачка кремлівської пропаганди нагадує, що апелювати до моралі чи гуманності Кремля – це “марна справа”, а ті, “хто сподівається її заспокоїти”, на її думку, роблять глибоку помилку. “Якщо дати ґрунт режиму, він вимагатиме лише більшого”, – доводить аналітикиня.

Раніше кремлівська пропаганда заявляла на державному телебаченні, що "Москва повинна завдати ударів" по чотирьох країнах НАТО.

Так, Володимир Соловйов сказав в етері, що Росія "має націлитися на США, Велику Британію, Польщу та Німеччину" за військову підтримку України, пише видання Newsweek.

Він також заявляв: "Ми повинні вдарити по Польщі".