"Їхня мета – переконати людей, що не лише Росія винна." Як і навіщо Кремль просуває наратив "за мир" у Латинській Америці?

Росія активізувала спроби поширення пропаганди у країнах Латинської Америки: в місцевих ЗМІ та соціальних мережах розповсюджують інформацію про "нацистів" в Україні, небезпеку НАТО і Вашингтона, а також про Кремль як надійного союзника для регіону.

Як заявили на початку листопада в Державному департаменті США, мета чергової російської інформаційної кампанії в Латинській Америці – підірвати підтримку України та пропагувати антинатівські й антиамериканські ідеї.

Підґрунтя для нових хвиль російської пропаганди в регіоні добре підготовлене Москвою ще з часів холодної війни, пригадали Голосу Америки експерти, політики та дипломати, які працюють на місцях.

Вони розповіли, які інструменти і наскільки ефективно Кремль використовує зараз, і що Київ може зробити для того, аби змінити ситуацію.

Ведучий політичної програми на одному з чилійських YouTube-каналів Хав'єр Врокс часто долучається до акцій на підтримку Києва у своїй країні. Він, як політичний оглядач, постійно моніторить соцмережі й каже, що в Чилі активно працює російська пропаганда, яка стала особливо помітною останнім часом.

У соцмережах так звані лідери думок активно розповідають про "українців-нацистів" і спекулюють на минулому президента України Володимира Зеленського як актора.

"Вони копіюють і вставляють одні й ті ж повідомлення в Вони копіюють і вставляють одні й ті ж повідомлення в соцмережах, про те, що Зеленський - актор, він несерйозний соцмережах, про те, що Зеленський - актор, він несерйозний, вони копіюють відео з Зеленським із його фільмів у минулому... що він актор, що він говорить неправду. І намагаються зробити так, щоб дописи чи відео в соціальних мережах підтверджували те, що президент — несерйозний хлопець..." За словами Врокса, такими повідомленнями серед чилійців формують думку, що українці, "вдаючи жертв", самі становлять загрозу для Росії. Відповідно НАТО, США і партнерів позиціонують ворогами Чилі, а Кремль - союзником Латинської Америки: "Я вважаю, що вони добре роблять свою роботу, залучають лідерів думок із Twitter, тепер - соцмережі X, для поширень відеоповідомлень та дописів для формування думки, що якщо ваш друг – США, то ви – ворог для Чилі."