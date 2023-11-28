New York Times: Якщо саме Росії вдалося отруїти Маріанну Буданову, агенти Кремля можуть діяти у владних верхівках України

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило отруєння дружини керівника ГУР Кирила Буданова Маріанни.

"Маріанна Олександрівна Буданова справді була отруєна важкими металами. Зараз вона проходить курс лікування, який вже завершується", – сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в коментарі Радіо Свобода.

В коментарі ВВС Юсов також розповів, що легкі симптоми отруєння мають декілька працівників ГУР. Стан Маріанни Буданової важчий, ніж в інших розвідників, через її меншу вагу, й зараз вона перебуває в лікарні.

Найсерйозніший напад на родину українського лідера

Виконавців чи замовників отруєння Буданової у ГУР не назвали, однак західні видання нагадують про те, що раніше Юсов казав, що Буданов пережив принаймні 10 спроб замахів на життя.

Reuters пише, що якщо отруєння дружини Буданова буде підтверджено, як навмисне, це стане найсерйознішим нападом на члена родини високопоставленого українського лідера за весь час повномасштабного вторгнення Росії.

"Якщо саме Росії вдалося отруїти пані Буданову, це означало б, що її агенти діяли ближче до внутрішніх кіл влади в Києві, ніж вважалося раніше", - пише New York Times.

Натомість в ефірі Radio NV розповів Валерій Кондратюк, ексголова Служби зовнішньої розвідки та Головного управління розвідки Міноборони, заявив, що не вважає, що Кремль може мати безпосередній доступ до Буданова, адже інакше отруєним міг би бути сам керівник ГУР, який є "найбільш бажаною ціллю російських спецслужб".

Особисте приниження Путіна

Кондратюк сказав, що отруєння Маріанни Буданової передусім пов'язано із діяльністю ГУР та Кирила Буданова.

"Зрозуміло, що ця війна, яка була принесена на територію Росії, - і є особистим приниженням Володимира Путіна. І завдання ударів дронами, які організовував ГУР, по Кремлю, а також успішні рейди РДК (Російського добровольчого корпусу, – ред.) на територію Білгородщини, - призвело до того, що Путін відчув не менше приниження, ніж він відчув від маршу Пригожина, - сказав Кондратюк. - І тому сам Буданов та інші співробітники ГУР є постійними цілями російських спецслужб".

"Немає сумнівів, що замахи на Кирила Буданова будуть продовжуватись, як і замахи на представників його особистого і службового оточення", - вважає український політичний оглядач Віталій Портников. Він вважає, що з метою дестабілізації Москва намагається залякати українських лідерів і утримати їх від рішучих дій. Також він підкреслив, що російські спецслужби давно інфільтровані до різноманітних владних установ.

Але Віктор Ягун, колишній заступник голови внутрішньої розвідки Служби безпеки України, який брав участь у минулих розслідуваннях отруєнь, сказав NYT, що був би здивований, якби Росія мала агентів в Україні, які могли б наблизитися до пані Буданової чи її чоловіка: "У них просто немає на території України необхідної агентури, яка б могла когось отруїти".

Натомість при цьому газета згадує слова голови Ради нацбезпеки України Олексія Данілова, який раніше казав, що Росія активує своїх "сплячих агентів" та нарощує свої зусилля з дестабілізації влади в Києві.

Частина арсеналу Кремля

Імовірне отруєння опонентів давно є частиною арсеналу боротьби Кремля з його опонентами за кордоном і в самій Росії, нагадує Associated Press. Зокрема, Захід заявляв про причетність Москви до отруєнь колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки, колишнього агента ФБС Олександра Литвиненка, а також отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Розслідування Freedom House виявило щонайменше 23 задокументовані випадки транснаціональних нападів з 2014 року, включаючи спроби отруєння, найімовірніше організовані Росією, пише New York Times.

Газета також зауважує, що отрута вже давно є улюбленим знаряддям убивць, оскільки вона може не мати смаку чи запаху та її важко виявити. Це може викликати симптоми, які імітують природні захворювання. Але отрути не завжди діють і на це можуть впливати різні фактори, включаючи дозування, спосіб подачі та стан здоров'я людини.

"Звук, який не сплутаєш ні з чим, - звук прильоту ракети"

Раніше Буданов в інтерв'ю Радіо Свобода розповідав, що дружина мешкає разом із ним у його робочому кабінеті, хоча й не працює у ГУР. Із червня 2021 року вона працює радницею мера Києва Віталія Кличка.

Сама Буданова у жовтні 2022 в інтерв'ю Elle розповідала про те, як засвідчила ймовірну спробу замаху на чоловіка на початку повномасштабного російського вторгнення.

"Кирило Олексійович за кілька стін від мене перебував на нараді, а я зайшла в одну з кімнат почитати деякі документи. Зняла черевики і прилягла на диван навпроти вікна. І за кілька хвилин я чую звук, який не сплутаєш ні з чим, — звук прильоту ракети, - розповіла Буданова виданню. - У цей момент я вибігла до дверей, Кирило Олексійович біг мені назустріч. Цього дня ми втратили нашого побратима".

Влітку 2022 року Служба безпеки України заявила про затримання двох членів диверсійно-розвідувальної групи ГРУ Росії, які планували вбити міністра оборони України Олексія Резнікова, керівника ГУР Кирила Буданова та українського активіста.