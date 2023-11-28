"Якщо Україна буде змушена зупинитися, нам доведеться почати відлік часу до наступного конфлікту". Країни НАТО про потребу допомоги Києву

Країни НАТО й надалі підтримують Україну в її захисті від російської агресії, заявили міністри закордонних справ країн альянсу на саміті в Брюсселі.

Керівниця німецької дипломатії Анналена Бербок заявила, що важливо, щоб Німеччина та інші західні союзники в НАТО та ЄС продовжували збільшувати підтримку України.

"Ми чітко даємо зрозуміти тут, а також на зустрічі НАТО в Брюсселі, що безпека та мир в Україні є також гарантією миру в Європі, і саме тому ми, Німеччина, як і всі інші наші партнери, продовжуємо збільшувати нашу підтримку України, тому що Україна не лише захищає мир для свого народу, але захищає нас у Європі", – заявила німецька міністерка.

безпека та мир в Україні є також гарантією миру в Європі

Міністр закордонних справ Литви Ґабріеліус Ландсберґіс зауважив, що вирішувати стратегію України щодо перемоги над Росією може лише Київ.

"Ми повинні допомогти їхній стратегії. Наша стратегія полягає в тому, щоб Росія програла; востаннє програвши в цьому сусідстві", – сказав він.

Ландсберґіс також підкреслив важливість подальшої допомоги силам оборони України: "Якщо Україна буде змушена зупинитися з тієї чи іншої причини, тому що... не отримує достатньо зброї, боєприпасів, технологічного прориву, то це наш вибір... І тоді нам просто доведеться почати відлік часу до наступного конфлікту".

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі заперечила припущення, що Україні потрібно змінити свою стратегію, оскільки війна тягнеться вже третій рік.

"У нас є хороша стратегія, і в України є хороша стратегія, але нам потрібно її реалізувати", – сказала вона.

Якщо Україна буде змушена зупинитися... нам просто доведеться просто почати відлік часу до наступного конфлікту

Головний дипломат Латвії Кріш'яніс Карінс заявив, що Україні потрібно більше "ракет великої дальності, щоб вони могли перешкоджати матеріально-технічним можливостям Росії".

"Це в наших прямих інтересах продовжувати підтримувати Україну, щоб переконатися, що Росія не виграє цю війну, що Україна може виграти війну", – сказав він.

Раніше Голос Америки повідомляв, що державний секретар США Ентоні Блінкен на відкритті саміту НАТО підтвердив підтримку Вашингтона для України. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що важливість подальшої допомоги Києву лише підкреслюють продовження російських атак і посилення боїв на лінії фронту.

Тим не менш, як пише AFP, існують побоювання, що відсутність адекватної підтримки з боку Заходу може змусити Україну шукати компромісу з президентом Росії Володимиром Путіним з позиції слабкості.

Зараз як США, так і Євросоюз розглядають нові багатомільярдні пакети з фінансування допомоги Україні у протистоянні російській агресії. Столтенберг заявив, що "впевнений", що США продовжать озброювати Україну, адже це "в інтересах безпеки Сполучених Штатів".

Генсек НАТО також вказав на нещодавні рішення Німеччини та Нідерландів про виділення 10 мільярдів євро на допомогу Україні доказом того, що альянс залишається відданим підтримці Києва.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приєднається до зустрічі в середу. Під час зустрічей представники країн НАТО збираються узгодити план реформ, спрямованих на допомогу Україні для можливого вступу в альянс.

У статті використано матеріали APF.