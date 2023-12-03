ISW: Москва збільшує чисельність армії. До контрактів на війну проти України схиляють і трудових мігрантів

Одночасно із указом про збільшення штату російської армії, у Росії фіксують гібридні методи вербування для війни проти України. Цьому, ймовірно, підпорядковані і заходи Москви із ускладнення правил для трудових мігрантів, що прибувають до Росії. Такі висновки публікує Інститут вивчення війни (ISW).

Так, Міністерство оборони Росії, пише ISW, працює над потенційним збільшенням чисельності російської армії у найрізноманітніший спосіб.

Раніше Інститут вивчення війни також попереджав: “Російські посадовці, схоже, намагаються ще більше позбавити громадянських прав мігрантів, які живуть у Росії, ймовірно, щоб підтримати поточні зусилля з примусу мігрантів до військової служби”,

Саме за рахунок “контрактників” планується виконання указу президента Росії Володимира Путіна від 1 грудня про збільшення штату російської армії, інформує Радіо Свобода. Міноборони РФ стверджує, що указ Путіна не передбачає “значного збільшення чисельності призовників росіян і другої хвилі мобілізації”.

Указ встановлює штатну чисельність Збройних сил Росії у 2 209 130 осіб, зокрема 1 320 000 військових.

Таким чином, чисельність військовослужбовців Збройних сил РФ збільшиться майже на 170 тисяч осіб, підраховує Радіо Свобода.

Політика Кремля щодо ролі мігрантів у зміцненні промислового потенціалу Росії продовжує бути непослідовною, констатує ISW. Там планують знімати відбитки пальців та фотографувати осіб при в'їзді в країну, що є частиною більш широкого набору заходів антиміграційної політики.

При цьому квоту візових дозволів для кваліфікованих робітників-мігрантів у 2024 році збільшили на 32 000 у порівняння з 2023 роком.

Схоже, що Кремль переслідує взаємовиключні цілі, оскільки російський уряд розсилає запрошення та дозволи на роботу трудовим мігрантам, тоді як федеральна і регіональна політика у Росії обмежують перспективи їхнього працевлаштування на місцях, пише ISW.

Інститут також нагадує заклик глави підконтрольної Кремлю Російської православної церкви патріарха московського Кирила, який 28 листопада заявив, що Росії необхідно “суттєво скорегувати” свою міграційну політику для “збереження російської культури” та вдавався до інших антимігрантських та ксенофобських заяв.