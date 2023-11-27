Путін нарощує вторгнення і посилає на смерть найбільше росіян за всю війну, каже міністр оборони Британії

У минулі шість тижнів росіяни, ймовірно, зазнали найбільших втрат за весь час війни, йдеться в щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії. Британське відомство назвало "правдоподібними" оцінки ЗСУ, що Росія втрачає загиблими 931 солдата щодня.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, а також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначили інтенсивність боїв в Україні в минулі тижні.

"Путін інтенсифікує своє вторгнення - безглуздо надсилаючи більше росіян на смерть ніж в будь-який час з початку війни", - твітує Шаппс.

Росія зазнає великих втрат саме під Авдіївкою, йдеться в оцінках британського Міноборони. Раніше найбільш смертоносною для Росії була атака на Бахмут в березні 2023 року, коли гинуло 776 російських солдатів щодня, зазначили у відомстві.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також вказав на те, що минулі тижні в Україні позначились одними з найбільш інтенсивних бойових дій за весь час війни.

Нас вражає мужність та компетентність українських сил, а також їхня здатність проводити удари за російськими лініями, глибоко на контрольованій росіянами території

"Ми бачимо інтенсивні бої. Це найважча ситуація на лінії фронту, особливо на сході, - сказав посадовець пресі в понеділок. - Велика кількість жертв і найбільш інтенсивні бої за всю війну насправді відбуваються в останні тижні та місяці".

Столтенберг відзначив, що попри інтенсифікацію боїв, лінія фронту істотно не посунулась.

Обидва посадовці відзначили хоробрість та відвагу українського війська.

"Нас вражає мужність та компетентність українських сил, - заявив Столтенберг, - а також їхня здатність проводити удари за російськими лініями, глибоко на контрольованій росіянами території". Він вказав, що військовий успіх вимірюється не лише відвойованою територією, але і шкодою, завданою супротивнику.

Шаппс же закликав союзників збільшити підтримку України.

"Українська мужність та західна підтримка стримують наступ, але ми не можемо самозаспокоюватись, - йдеться в твіті Шаппса. - Україна потребує непохитної підтримки, щоб боротись і перемогти".

Американський Інститут вивчення війни в своєму звіті за 26 листопада вказав, що російські сили досягли певного просування на північному заході та південному сході від Авдіївки.