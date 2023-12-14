Конгрес схвалив оборонний бюджет США на 2024 рік. Ініціативу з безпекової допомоги України продовжили ще на 3 роки

Палата представників США проголосувала за оборонний бюджет країни на наступний рік і надіслала його на підпис президенту. Напередодні відповідний законопроєкт затвердив Сенат США.

Законопроєкт про оборонну політику США (NDAA) обсягом в рекордні 886 мільярдів доларів, передбачає серед іншого, допомогу Україні та фінансування політики з протистояння Китаю.

Для схвалення законопроєкту знадобилось дві третини голосів Конгресу, за нього віддали голоси 310 законодавців, серед яких було чимало республіканців.

Законопроєкт передбачає продовження Ініціативи із безпекової допомоги України, яку на початку повномасштабного вторгнення Росії до України ініціював президент США Джо Байден, до 2027 року, а також схвалює оборонні витрати на підтримку України у розмірі 300 мільйонів доларів, вказують оглядачі.

Ця цифра є невеличкою, порівняно з із 61 мільярдом доларів надзвичайного фінансування з національної безпеки США, про які Байден просить Конгрес для допомоги Україні в її боротьбі проти російської агресії. Щодо цього законопроєкту законодавці в обох палатах Конгресу вже кілька тижнів не можуть домовитись.

Бюджет також передбачає встановлення розширеного військового партнерства США з країнами у Індо-тихоокеанському регіоні та в Європі для протидії Китаю та Росії. 11,5 мільярдів доларів заплановано на стримування Китаю в Тихоокеанському регіоні.

“У час величезних проблем для глобальної безпеки розробка законопроєкту про дозвіл на фінансування оборони є більш важливою, ніж будь-коли, - сказав лідер більшості в Сенаті Чак Шумер. - Ухвалення NDAA дозволяє нам продовжувати політику щодо Росії, твердо протистояти Комуністичній партії Китаю та забезпечити, щоб захист Америки завжди залишався найсучаснішим”.

Крім того, у новому році Пентагону дозволили збільшити зарплати військовослужбовцям США на 5,2% та закупити нову зброю і системи протиракетної оборони. У бюджеті також підтримали фінансування флоту ВМС США та бойових літаків.

Раніше Палата представників та Сенат узгодили свої варіанти законопроєктів щодо оборонних витрат і дійшли компромісу.

Для того, щоб набути чинності, законопроєкт має підписати президент США.

Конгресмен-республіканець Майк Роджерс сказав, що "це компроміс, але це добрий компроміс".