Брифінг. День на схвалення допомоги Україні. Чи встигне Конгрес до свят?
Брифінг Голосу Америки - наживо. У Конгресу лишається один день на схвалення додаткового фінансування для України до свят. Чи встигнуть законодавці погодити допомогу? Палата Представників проголосувала за початок розслідування щодо імпічменту Джо Байдена. У чому суть? Самміт ЄС. Чи вдалося подолати опозицію Угорщини щодо допомоги Україні і розширення ЄС? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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