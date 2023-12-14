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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. День на схвалення допомоги Україні. Чи встигне Конгрес до свят?

Брифінг. День на схвалення допомоги Україні. Чи встигне Конгрес до свят?
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Брифінг. День на схвалення допомоги Україні. Чи встигне Конгрес до свят?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. У Конгресу лишається один день на схвалення додаткового фінансування для України до свят. Чи встигнуть законодавці погодити допомогу? Палата Представників проголосувала за початок розслідування щодо імпічменту Джо Байдена. У чому суть? Самміт ЄС. Чи вдалося подолати опозицію Угорщини щодо допомоги Україні і розширення ЄС? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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