«Україна не залишиться без підтримки ЄС», кажуть у Брюсселі, схваливши переговори про вступ і відклавши питання допомоги

Лідери Європейського Союзу назвали історичним досягненням рішення відкрити шлях до переговорів з Україною та Молдовою про вступ в ЄС, і висловлюють сподівання, що через кілька тижнів також затвердять кількарічну програму фінансової підтримки України в умовах російської війни.

Лише один з 27-ми керівників держав ЄС, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, наполіг, що не згоден з початком переговорів з Україною про вступ, але він не голосував проти того рішення.

В перший день саміту 14 грудня Віктор Орбан скористався пропозицією німецького канцлера Олафа Шольца вийти з зали, щоб дати можливість всім іншим одностайно схвалити рекомендацію Європейської комісії про наступний крок на шляху євроінтеграції України.

Але Орбан проголосував проти рішення ЄС щодо фінансування зокрема кількарічної програми підтримки України на 50 мільярдів євро ($54 млрд.) на тлі суперечок щодо заморожених європейських дотацій для Будапешта.

Брюссель затримує частину фондів для Угорщини, вимагаючи змін законів, які в Євросоюзі назвали несумісними з принципами верховенства закону, незалежності судочинства, свободи засобів масової інформації, та пошанування принципів демократії, свобод та прав меншин.

Європейські лідери зараз кажуть, що мають надію на ухвалення програми фінансування у січні.

«Україна не залишиться без підтримки. 26 країн рішуче налаштовані допомагати Україні», - заявила 15 грудня прем’єр-міністрка Естонії Кая Каллас.

Інші керівники також лунали обнадійливо, зокрема прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар висловив впевненість, що «питання буде схвалене», але визнав, що «узгодження забере ще кілька тижнів».