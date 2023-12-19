Від конференції Зеленського очікували звіту про невдачі в дипломатії та на війні, та що не так із Залужним - міжнародні ЗМІ

Президент України проводить пресконференцію в ненайкращий для України час – пише американське видання The Washington Post у статті “Зеленський зіштовхнеться з питаннями про невдалий контрнаступ та інші невдачі”.

Видання перелічує погані новини на міжнародному фронті, з якими Україна зіткнулась останнім часом: ЄС через опозицію Угорщини не зміг домовитися про український пакет фінансування на 55 мільярдів доларів, Конгрес США не може ухвалити фінансову допомогу Україні на 61 мільярд доларів, сам Зеленський після візиту у Вашингтон, як пише WP, повернувся до Києва “з порожніми руками”, він відвідував також Буенос-Айрес та Осло “з наміром отримати – або втримати – підтримку”.

Коментуючи відносини зі США, Зеленський погодився, що політика США, де наступного року відбудуться президентські вибори, має вплив на хід війни в Україні. Зеленський зауважив: "Політика наступного президента США – ким би він не був – якщо вона буде іншою до України (холоднішою або більш внутрішньою, тобто буде пріоритетність на внутрішній політиці, більш економною), то думаю, ці сигнали дуже сильно вплинуть на хід війни в Україні".

Зеленський зіштовхнеться з гострими питаннями і через внутрішню політику, пише WP, і наводить приклад нещодавньої знахідки жучків в офісі генерала Залужного. Видання звертає увагу, що СБУ хоча й відкрило провадження за цим фактом, але не звинуватило Росію в цьому.

Видання Associated France Press (AFP) також звертає увагу на період невдач для України на її дипломатичному та воєнному фронтах і передбачає гострі питання про це на пресконференції.

Ще одним викликом для Зеленського на цій пресконференції, вказує AFP, є те, що “останні опитування показують, що український лідер втрачає довіру черед української громадськості”. Якщо рік тому президента України підтримували 84% населення, пише AFP, то зараз рівень його підтримки впав до 62%.

Зеленський коментує хід війни

"Невдачі на дипломатичному фронті сталися після невтішного контрнаступу, який Київ розпочав у червні, використовуючи надані Заходом танки та зброю, які накопичували місяцями", - мовиться у статті AFP “Зеленський постав перед важкою битвою, яка зростає”.

Тривожні новини лунають також із фронту, пише The Washington Post. Українським військам бракує боєприпасів, що змушує їх згортати деякі заплановані операції.



Відповідаючи на питання щодо ходу війни Зеленський запевнив, що не змінить стратегію, спрямовану на повернення всіх територій, які Україна мала на момент проголошення незалежності.

За кілька годин до конференції у Києві міністр оборони Росії зробив заяву, яка лише підкреслює невдачі президента України, пише видання. Він заявив, що росіяни завадили спробі ЗСУ атакувати об’єкт у Москві за допомогою безпілотника.

Військові пропонують оголосити мобілізацію додатково ще до 500 тисяч людей, заявив Зеленський пресі

Попри це, AFP також перелічує низку успіхів ЗСУ та адміністрації Зеленського. Серед них автори статті називають атаки на російський чорноморський флот, коли українські дрони своїми успішними атаками змусили деякі російські військові кораблі вийти з Криму, “Україна також знову відкрила морський коридор для комерційних вантажних суден”.



Відповідаючи на питання журналістів, Зеленський заявив, що військові пропонують йому оголосити мобілізацію додатково ще до 500 тисяч людей. За словами президента, це питання наразі допрацьовується.

А от британський мовник BBC називає президентську пресконференцію в Україні “нелегким випробуванням” для Зеленського.

“Як очікується, до нього буде багато важких питань”, - пише видання у статті "Зеленський проводить пресконференцію в час, коли зростає хвилювання через підтримку Заходу".

Коментарі щодо відносин із Залужним

Від Зеленського очікують, щоб він пояснив напругу між ним і генералом Залужним, "якого атакують члени президентської команди останніми місяцями". “Зеленський можливо навіть прокоментує спекуляції останнім часом про можливе звільнення Залужного”, - пише BBС у статті, яка вийшла перед конференцією.

На питання про можливість звільнення Залужного, Зеленський прямо не відповів. Натомість сказав, що чекає від Головнокомандувача ЗСУ конкретних дій та результатів: "Він має відповідати за результати на полі бою".

Журналісти також перелічують невдачі України на полі бою та в політиці, які має прокоментувати президент Зеленський, і пророкують ще важчий рік для України попереду.

“Наступний рік обіцяє бути ще важчим. Україна вступає в нього з величезними людськими та інфраструктурними втратами, зволікаючи з мобілізацією, а також із драматичним дефіцитом бюджету – все це в той час, коли підтримка деяких союзників сповільнюється, а втома від війни у всьому світі зростає. Росія, навпаки, дотримується своїх цілей і продовжує збирати ресурси на військо”, - мовиться у статті BBC.

Журналісти підсумовують, що цією пресконференцією президент України має продемонструвати своєму народу та союзникам, “що у нього є план на наступний рік, і він не дозволить заздрощам чи протистоянням у [внутрішній] політиці перешкодити зусиллям України”.