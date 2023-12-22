Конфіскація російських активів на користь України набуває актуальності на тлі затримок допомоги від Заходу - ЗМІ

Наприкінці року Україна отримала 900 млн доларів нового траншу від МВФ і ще півтора мільярда євро від ЄС. Однак, затвердження великих пакетів двосторонніх донорів, ЄС та США поки затримується.

В США законодавці ще не домовились щодо допомоги, через дискусію із внутрішніх питань, таких як імміграційна політика, а в ЄС проти великого пакету допомоги висловлюється Угорщина.

Попри затримки, в Міжнародному валютному фонді переконані – ЄС та США затвердять великі пакети для України вже в першому кварталі.

Такими оцінками поділився директор європейського департаменту Фонду Альфред Кеммер. Він наголошує – донори "докладають надзвичайних зусиль, щоб затвердити пакети і вчасно надати кошти".

"Як адміністрація США, так і Європейський Союз віддані тому, щоб провести ці пакети через бюджетний процес і надати кошти. Це дуже важливо. Ми також наголошуємо – асигнування мають надходити вчасно. Очевидно, це питання постане на початку року", – додає Кеммер, повне інтерв'ю з яким читайте на сайті Української служби Голосу Америки незабаром.

Скільки Україна може протриматись без масштабної економічної підтримки ззовні?

Власне затримки допомоги не є катастрофічними, важливішою є передбачуваність зовнішнього фінансування, каже український фінансист, який базується в Австралії, засновник компанії FinPoint Сергій Будкін.

"Місяць – не проблема, два-три місяці – теоретично не проблема, але це буде вже справді сильно впливати на золотовалютні резерви країни. І чим довше буде зволікання, тим більшою проблемою це буде ставати", – каже він.

Фінансист припускає – проблеми з утриманням макроекономічної та курсової стабільності можуть початись через шість місяців "без суттєвої і, головне, прогнозованої допомоги від західних країн".



Згідно з оцінками української фінансової компанії Dragon Capital, які подає Reuters, Київ може витримати нестачу в міжнародній допомозі обсягом кілька мільярдів доларів, але дефіцит обсягом 10 мільярдів доларів може "створити проблеми для макроекономічної стабільності".

Вже в лютому може бути оголошено план, як використати російські активи на користь Україні - NYT

Майже 300 мільярдів доларів російських державних активів заморожених на Заході можуть стати вагомим джерелом підтримки України.

Американські урядовці повідомили The New York Times про міжнародні обговорення того, як провести конфіскацію цих активів в рамках санкцій проти Росії за вторгнення до України.

Видання повідомляє - вже в лютому союзники можуть оголосити відповідний план.



В своїй редакційній статті Financial Times відзначає, що правові підстави для такої конфіскації є потужними, однак непокоїть вплив таких кроків на фінансову стабільність та створення неоднозначного прецеденту.

"Потужне занепокоєння в тому, що це може зашкодити міжнародній фінансовій стабільності - статусу долара та євро як резервних валют - руйнуючи довіру до розміщення резервів в інших країнах".

Конфіскувати російські державні активи та передати їх Україні закликає низка західних оглядачів.

Зокрема за це висловлюється американський економіст Андерс Аслунд: "Якщо США не зможуть надати Україні фінансування, потрібно негайно конфіскувати 280 мільярдів доларів заморожених резервів Російського центробанку і передати їх Україні", – твітує експерт.

Він застерігає – без бюджетного фінансування обсягом 40 мільярдів доларів, наступного року на Україну очікує "серйозна інфляція".

"Передайте Україні заморожені російські активи негайно", – закликає в статті для Atlantic історикиня Енн Епплбаум.

Вона вказує: "Заморожені активи вирішать певні нагальні бюджетні та фінансові проблеми України. Але, що важливіше, $300 мільярдів – це розумний перший внесок за репараціями, які Росія має виплатити Україні".

Реагуючи на повідомлення про дискусії щодо можливої конфіскації активів, 22 грудня речник Кремля сказав, що Росія захищатиме свої права в судах та іншими засобами.