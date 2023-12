Законодавці США все ще не домовились про допомогу Україні, попри наближення свят

У Конгресу США обмаль часу, щоб ухвалити новий пакет допомоги Україні до свят. Законодавці американського Сенату працювали протягом вихідних, щоб домовитись про пакет заходів із зміцнення безпеки кордону, в обмін на голоси республіканців за законопроєкт, що включає допомогу Україні.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер у понеділок у Сенаті визнав, що перемовини потребують часу.

"Усі знають, що потрібно щось зробити, щоб виправити нашу імміграційну систему, але ми не можемо зробити це, поступаючись нашими цінностями. Знайти золоту середину надзвичайно важко, і обидві сторони повинні визнати, що їм доведеться піти на поступки. Це потребує певного часу", – сказав Шумер.

Під час засідання Сенату в понеділок лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл сказав: "Республіканці в Сенаті не відповідатимуть на спізнення інших до перемовин, відмовляючись від нашої відповідальності ретельно обговорювати та переглядати будь-яку угоду перед голосуванням", - натякаючи на критичні зауваження республіканців в бік Білого дому, який, буцімто, долучився до перемовин на пізній стадії.

Макконнелл також припустив, що голосування відбудеться після свят.

"Мене надихає відданість колег продовжувати досягати стабільного прогресу в переговорах протягом наступного тижня та надалі", — сказав він.

Сполучені Штати вже виділили понад 100 мільярдів доларів на озброєння та підтримку України з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, а президент США Джо Байден попросив Конгрес схвалити ще 60 мільярдів доларів.

Проте республіканці в Конгресі дедалі скептичніше ставляться до необхідності продовжувати фінансування оборони України.

В минулі тижні республіканці в Сенаті висунули умову для схвалення додаткових асигнувань для України - змінити правила імміграції, щоб зменшити кількість людей, які в’їжджають до США через південний кордон і видворити декотрих з тих, хто вже перебуває в країні.

Невелика група законодавців від двох партій разом із представниками адміністрації Байдена намагаються напрацювати угоду, яка матиме достатню підтримку з обох сторін.

Сенат США мав провести своє останнє засідання в цьому році минулого четверга, але змінив розклад, щоб надати можливість вести перемовини.

Палата представників Конгресу США припинила засідання до кінця року, але може повернутись для голосування, якщо угода буде досягнута.

Станом на ранок понеділка законодавці все ще не погодили пакет, і голосування здавалося дедалі малоймовірним.

В Палаті представників Конгресу США ситуація складніша

Навіть якщо угоду приймуть в Сенаті, її може не схвалити Палата представників, де республіканці мають більшість.

Значна група законодавців Палати представників від Республіканської партії виступає проти додаткової допомоги Україні, і партія нещодавно усунула з посади спікера, який співпрацював з демократами для ухвалення закону.

Спікер Палати представників Майк Джонсон, який зайняв цю посаду після того, як було усунуто його попередника, Кевіна Маккарті, заявив, що збільшення фінансування для зміцнення кордону важливо включити до пакету допомоги Україні; однак він також хоче, щоб допомога містила більшу кількість умов.

"Схоже, адміністрація Байдена вимагає надати мільярди доларів додатково без відповідного нагляду, без чіткої стратегії перемоги та жодної відповіді, яку, на мою думку, повинен отримати американський народ", — сказав він цього тижня.

Допомога ЄС заблокована; Путін святкує

Занепокоєння щодо продовження фінансування України з боку США посилилось в п’ятницю після того, як було перекрито ще одне ключове джерело підтримки.

Європейський Союз розглядає пакет допомоги на суму понад 50 мільярдів доларів, а прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використав своє право вето, щоб зірвати цей план.

Орбан наклав вето лише через день після того, як президент Росії Путін публічно відзначив той факт, що Україна, схоже, втрачає підтримку на Заході.

"Сьогодні Україна майже нічого не виробляє. Намагаються щось зберегти, але майже нічого не виробляють. Все привозять, вибачте за моветон, на халяву. Але ця халява може колись і закінчитись. І, судячи з усього, закінчується", - заявив Путін, за повідомленнями ЗМІ.

Хоча противники допомоги Україні часто зневажливо називають пакети допомоги Україні "необмеженим чеком" українському уряду, більша частина допомоги надається у формі військової техніки.

Грошові обсяги пакетів допомоги здебільшого являють собою кошти, витрачені в США на оплату виробникам зброї за обладнання, яке США доставляють в Україну.

Поза сумнівом, значна затримка додаткового фінансування з боку США негативно вплине на стан України на полі бою, але експерти по-різному оцінюють те, скільки часу знадобиться, перш ніж наслідки стануть очевидними.

"Наразі, наскільки мені відомо, в рамках президентських повноважень є достатньо грошей, щоб адміністрація Байдена могла продовжувати надсилати зброю в Україну ще кілька тижнів, тобто до січня", — сказав Ніколас Локкер, науковий співробітник Центру нової американської безпеки. - Коли почнеться січень, гроші почнуть закінчуватися".

Локкер сказав, що Україна вже відчуває нестачу артилерійських снарядів і боєприпасів протиповітряної оборони, і що припинення або значна затримка допомоги з боку США посилить цю нестачу.