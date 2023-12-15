“Кавова” політична дискусія в Угорщині: прогулянка Орбана могла врятувати Україну від вето у Брюсселі, кажуть оглядачі

Після голосування у Брюсселі за старт перемовин ЄС-Україна в Угорщині обговорюють роль "кавової дипломатії" – як відомо, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан не був присутнім на голосуванні, оскільки вийшов “на каву”, як пишуть ЗМІ, за пропозицією німецького канцлера Олафа Шольца.

Ця ситуація дозволила ЄС підтримати ідею розширення і уникнути вето від Угорщини.

Капучино чи лате?

“Політичним фінтом” і “чудовою стратегією Шольца” називає такий “похід на каву” видання Politico.

Натомість колишній прем’єр Угорщини, лідер опозиційної фракції “Демократична коаліція” Ференц Дюрчань відзняв відео для соцмереж із чашкою кави в руках, де каже:

“Бив себе в груди, що накладе вето, не дай Боже українці щось отримають. А канцлер сказав: "Не ветуй, краще каву попий". І його рішення звелося до "капучино чи лате". Це і є по суті вага прем'єра".

Орбан покинув залу голосувань, “прокладаючи шлях до історичного рішення ЄС розпочати переговори про вступ з Україною”, пише Politico.

За інформацією видання, канцлер Шольц запропонував: якщо Орбан справді не бажає погоджуватися на початок переговорів про розширення ЄС, йому слід ненадовго залишити залу.

У цьому разі і рішення прийнято одностайно (26 голосами “за” та одним “утримався”), і Віктор Орбан “все ще може сказати, що він не голосував “за”, пише Politico.

“Трюк” Шольца сягає його “часів з молодими соціалістами”, – сказав виданню Politico один з посадовців на саміті ЄС, натякаючи на молодіжну організацію Соціал-демократичної партії (SPD), в якій Шольц був заступником голови в 1980-х роках.

"Шантаж" від Орбана

У Європі підбирали аргументи, щоб переконати Віктора Орбана напередодні саміту. Єврокомісія перед самим голосуванням у Брюсселі розморозила частину коштів для Угорщини. "Шантаж Орбана вдався" – казали тоді одразу кілька європейських депутатів.

Йдеться про відшкодування за проєктами розміром до 11 мільярдів доларів, тобто про третину від загальної суми, яку ЄС заморозив через проблеми в Угорщині, пов’язані із верховенством права. Ще три програми з бюджетом у 6,3 мільярда євро залишаються замороженими.

Politico також стверджує, посилаючись на власні джерела, що позиція Орбана “почала коливатися” під час спільного сніданку у день початку брюссельського саміту з Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Ради ЄС Шарлем Мішелем і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Крім того, проукраїнські оглядачі покладали надію на паризьку вечерю напередодні саміту Віктора Орбана з Еммануелем Макроном.

Натомість сам Орбан у радіоінтерв’ю наступного після голосування дня заявив: “Угорщина не підтримує погані рішення!” - цитує прем'єра угорське видання Index.

"Ручне гальмо" замість права вето

Він також сказав, що не може переконати інших лідерів у тому, що “вони приймають неправильне рішення прийняти Україну [до ЄС]”. Свою заяву він обґрунтував тим, що “країна на чолі з Володимиром Зеленським ще не готова до вступу в Євросоюз”.

“Україна не отримає грошей угорців, – заявив Орбан, коментуючи рішення про фінансову допомогу Україні, яке таки ветував. – Угорська делегація вже наклала на це вето, оскільки Угорщина не погоджується з фінансовими наслідками рішення про приєднання України. Якщо потрібно захистити інтереси угорських фермерів, уряд Угорщини затисне ручне гальмо”.

Як повідомляв Голос Америки, у перший день брюссельського саміту 14 грудня Віктор Орбан скористався пропозицією німецького канцлера Олафа Шольца вийти з зали, щоб дати можливість всім іншим одностайно схвалити рекомендацію Європейської комісії про наступний крок на шляху євроінтеграції України.