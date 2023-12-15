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“Кавова” політична дискусія в Угорщині: прогулянка Орбана могла врятувати Україну від вето у Брюсселі, кажуть оглядачі

"Його рішення звелося до "капучино чи лате". Це і є по суті вага прем'єра", - угорська опозиція критикує Орбана за те, що він утримався від голосування у Брюсселі
"Його рішення звелося до "капучино чи лате". Це і є по суті вага прем'єра", - угорська опозиція критикує Орбана за те, що він утримався від голосування у Брюсселі

Після голосування у Брюсселі за старт перемовин ЄС-Україна в Угорщині обговорюють роль "кавової дипломатії" – як відомо, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан не був присутнім на голосуванні, оскільки вийшов “на каву”, як пишуть ЗМІ, за пропозицією німецького канцлера Олафа Шольца.

Ця ситуація дозволила ЄС підтримати ідею розширення і уникнути вето від Угорщини.

Капучино чи лате?

“Політичним фінтом” і “чудовою стратегією Шольца” називає такий “похід на каву” видання Politico.

Натомість колишній прем’єр Угорщини, лідер опозиційної фракції “Демократична коаліція” Ференц Дюрчань відзняв відео для соцмереж із чашкою кави в руках, де каже:

“Бив себе в груди, що накладе вето, не дай Боже українці щось отримають. А канцлер сказав: "Не ветуй, краще каву попий". І його рішення звелося до "капучино чи лате". Це і є по суті вага прем'єра".

Орбан покинув залу голосувань, “прокладаючи шлях до історичного рішення ЄС розпочати переговори про вступ з Україною”, пише Politico.

За інформацією видання, канцлер Шольц запропонував: якщо Орбан справді не бажає погоджуватися на початок переговорів про розширення ЄС, йому слід ненадовго залишити залу.

У цьому разі і рішення прийнято одностайно (26 голосами “за” та одним “утримався”), і Віктор Орбан “все ще може сказати, що він не голосував “за”, пише Politico.

“Трюк” Шольца сягає його “часів з молодими соціалістами”, – сказав виданню Politico один з посадовців на саміті ЄС, натякаючи на молодіжну організацію Соціал-демократичної партії (SPD), в якій Шольц був заступником голови в 1980-х роках.

"Шантаж" від Орбана

У Європі підбирали аргументи, щоб переконати Віктора Орбана напередодні саміту. Єврокомісія перед самим голосуванням у Брюсселі розморозила частину коштів для Угорщини. "Шантаж Орбана вдався" – казали тоді одразу кілька європейських депутатів.

Йдеться про відшкодування за проєктами розміром до 11 мільярдів доларів, тобто про третину від загальної суми, яку ЄС заморозив через проблеми в Угорщині, пов’язані із верховенством права. Ще три програми з бюджетом у 6,3 мільярда євро залишаються замороженими.

Politico також стверджує, посилаючись на власні джерела, що позиція Орбана “почала коливатися” під час спільного сніданку у день початку брюссельського саміту з Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Ради ЄС Шарлем Мішелем і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Крім того, проукраїнські оглядачі покладали надію на паризьку вечерю напередодні саміту Віктора Орбана з Еммануелем Макроном.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц п’є каву або чай з іншими лідерами G7 під час саміту у Хіросімі, Японія, 20 травня 2023 р. AP Photo/Susan Walsh
Канцлер Німеччини Олаф Шольц п’є каву або чай з іншими лідерами G7 під час саміту у Хіросімі, Японія, 20 травня 2023 р. AP Photo/Susan Walsh

Натомість сам Орбан у радіоінтерв’ю наступного після голосування дня заявив: “Угорщина не підтримує погані рішення!” - цитує прем'єра угорське видання Index.

"Ручне гальмо" замість права вето

Він також сказав, що не може переконати інших лідерів у тому, що “вони приймають неправильне рішення прийняти Україну [до ЄС]”. Свою заяву він обґрунтував тим, що “країна на чолі з Володимиром Зеленським ще не готова до вступу в Євросоюз”.

“Україна не отримає грошей угорців, – заявив Орбан, коментуючи рішення про фінансову допомогу Україні, яке таки ветував. – Угорська делегація вже наклала на це вето, оскільки Угорщина не погоджується з фінансовими наслідками рішення про приєднання України. Якщо потрібно захистити інтереси угорських фермерів, уряд Угорщини затисне ручне гальмо”.

Як повідомляв Голос Америки, у перший день брюссельського саміту 14 грудня Віктор Орбан скористався пропозицією німецького канцлера Олафа Шольца вийти з зали, щоб дати можливість всім іншим одностайно схвалити рекомендацію Європейської комісії про наступний крок на шляху євроінтеграції України.
Але Орбан проголосував проти рішення ЄС щодо фінансування зокрема кількарічної програми підтримки України на 50 мільярдів євро ($54 млрд.) на тлі суперечок щодо заморожених європейських дотацій для Будапешта.

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