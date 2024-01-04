США надіслали хуситам "останнє попередження": атаки в Червоному морі мають припинитись

Сполучені Штати та 12 країн-союзників надіслали "останнє" попередження хуситам (воєнізоване угруповання у Ємені) з вимогою припинити напади на судна в Червоному морі. Інакше проти них будуть застосовані військові дії. Про це повідомляє агенція Associated Press.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена відмовився розповідати деталі ультиматуму та підкреслив, що хусити "не повинні чекати ще одного попередження" від США та їхніх союзників.

Раніше у спільній заяві США та союзники засудили напади хуситів на торговельні судна. Америка закликала Раду безпеки ООН вжити щодо бойовиків заходи та попередила Іран, що не варто далі підтримувати хуситів.

Єменські бойовики здійснили щонайменше 23 атаки на цивільні судна із 19 грудня минулого року. Вони стверджують, що таким чином намагаються тиснути на Ізраїль, аби той припинив атаки на Сектор Гази.

19 грудня міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про створення міжнародної коаліції для захисту суден, що проходять транзитом через Червоне море.

Минулого тижня Центральне командування ВМС США повідомило, що американські гелікоптери потопили три човни хуситів, які атакували торговельне судно.

За останні тижні американські кораблі у Червоному морі збивали також дрони та балістичні ракети, запущені з території Ємену.

У статті використано матеріали Associated Press