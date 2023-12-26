Індія розгорнула бойові кораблі після атаки на танкер біля свого узбережжя

Військово-морські сили Індії розгорнули бойові кораблі з керованими ракетами після атаки на танкер Chem Pluto поблизу узбережжя Індії. Про це повідомляє агентство Reuters.

Есмінці, які розгорнула Індія, озброєні керованою ракетною зброєю, зокрема INS Mormugao, INS Kochi і INS Kolkata задля, як підкреслюють індійські ВМС, підтримування “стримуючої присутності”.

ВМС Індії розслідують деталі атаки на танкер Chem Pluto, який пришвартувався в Мумбаї в понеділок, 25 грудня. В заявах індійських військових йдеться про підтвердження попередньої інформації про атаку безпілотника.

“Потрібно буде провести подальший криміналістичний і технічний аналіз для встановлення напрямку атаки, включно із типом і кількістю використаної вибухівки”, - йдеться в повідомленні ВМС Індії.

В суботу 23 грудня у Пентагоні заявили про атаку безпілотника, запущеного з Ірану на танкер Chem Pluto під прапором Ліберії, який належить Японії. Атака відбулась на відстані 200 морських міль від узбережжя Індії.

В результаті цього нападу ніхто не постраждав, на борту судна почалась пожежа, але її вдалося зупинити. Цей напад посилив напруженість в регіоні та створив новий ризик для морських маршрутів.

Дивіться також: ЗМІ: Хусити посилили атаки на судноплавство у Червоному морі