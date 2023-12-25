ЗМІ: Хусити посилили атаки на судноплавство у Червоному морі

Підтримувані Іраном хусити посилили напади на комерційні судна у Червоному морі – одному із найважливіших судноплавних шляхів уздовж Суецького каналу, яким судна з Азії та Аравії прямують до Європи. Про це повідомляє видання Politico.

Представники країн Заходу стверджують, що за атаками хуситів стоїть Іран. Хусити раніше стверджували, що їхні атаки націлені тільки на судна, що прямують до Ізраїлю, водночас ЗМІ повідомляють про атаки на судна, що прямували до портів Європи та Азії.

Вранці в суботу 23 грудня у Пентагоні заявили про атаку безпілотника, запущеного з Ірану на танкер CHEM PLUTO під прапором Ліберії, який належить Японії. В результаті цього нападу ніхто не постраждав, на борту судна почалась пожежа, але її вдалося зупинити. Цей напад посилив напруженість в регіоні та створив новий ризик для морських маршрутів.

За повідомленнями Reuters, данська компанія Maersk готується відновити судноплавство у Червоному морі та Аденській затоці, покладаючись на спецоперацію, яку очолюють Сполучені Штати задля забезпечення безпеки судноплавства в регіоні. Раніше, в середині грудня чотири найбільші судноплавні компанії призупинили прохід суден через Суецький канал через загрози нападів хуситів у Червоному морі. 15 грудня компанія Maersk після серії нападів на свої судна заявила, що призупиняє всі свої рейси через Червоне море.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, міністр оборони Ллойд Остін 19 грудня оголосив про створення нової коаліції для захисту кораблів, що проходять транзитом через Червоне море, від підтримуваних Іраном бойовиків хуситів. Це оголошення глава Пентагону зробив у вівторок під час візиту до Бахрейну. Він заявив, що "хусити здійснили понад 100 односторонніх атак безпілотними літальними системами і балістичними ракетами, націлившись на 10 торговельних суден із понад 35 різних країн".

Через це Велика Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські острови та Іспанія долучаться до США в новій місії, оголосив Остін. Деякі країни здійснюватимуть спільне патрулювання, а інші надаватимуть розвідувальну підтримку в південній частині Червоного моря та Аденській затоці.

Остін запросив й інші країни світу "приєднатися до очолюваних США та інших міжнародних ініціатив і співпрацювати з Центральним командуванням ВМС США і Об’єднаними морськими силами за участі іще 39 країн для відновлення безпеки в Червоному морі для стримування майбутньої агресії хуситів".

Бойове угруповання хуситів, яке після років війни контролює значну територію в Ємені, з минулого місяця обстрілювало міжнародні судна в Червоному морі. Це напади угруповання називає відповіддю операції Ізраїлю проти ХАМАСу, визнаного у США та ЄС терористичним угрупованням, у Секторі Гази, пише Reuters.

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