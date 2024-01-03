Вибухи в Ірані загострюють ситуацію на Близькому Сході. Огляд медіа

Понад 100 людей загинули і понад 170 отримали поранення у результаті вибухів в Ірані під час цьогорічної церемонії вшанування пам'яті генерала Касема Сулеймані, вбитого американським безпілотником у 2020 році.

Смертоносні вибухи на дорозі, заповненій тисячами людей і молитвою

Серед поранених були і діти, багато постраждалих перебувають у критичному стані. Щільний натовп перед трагічним інцидентом йшов дорогою, заставленою ятками з їжею та напоями, а з динаміків звучала молитва з Корану.

Потім раптово пролунав сильний вибух, а повітря наповнилося криками, люди тікали у різні боки, описує події видання The New York Times.

Найбільше втрат і поранень завдав другий вибух, котрий пролунав після того, як люди згуртувалися довкола жертв першого вибуху, щоб допомогти рятувати їх.

Як інформує агенція Reuters, два вибухи, спричинені "терористичними нападами", пролунали на кладовищі, де похований Сулеймані і де зібралися тисячі людей, щоб віддати йому шану.

Неназваний посадовець повідомив іранському державному інформаційному агентству IRNA, що "терористи дистанційно підірвали два вибухові пристрої, встановлені вздовж дороги".

Союзник ХАМАСу та Хезболли

Убивство Сулеймані за наказом колишнього президента США Дональда Трампа та відповідь Тегерана, який атакував дві американські військові бази в Іраку, наблизили Сполучені Штати та Іран до повномасштабного конфлікту у 2020 році, нагадує Reuters.

А CNN додає, що Пентагон свого часу звинуватив Сулеймані та його війська у відповідальності за "смерть сотень військовослужбовців США і партнерів, а також поранення тисяч солдатів".

За офіційними оцінками, похорон Сулеймані у 2020 році зібрав понад мільйон присутніх. Тоді вздовж тієї самої дороги, що й цього разу, через тисняву загинули 60 людей.

Щороку в річницю вбивства генерала іранці проводять процесії та церемонії на його честь, пояснює NYT.

Регіональними союзниками Сулеймані, яких він, за інформацією видання, озброював і фінансував, були ХАМАС та Хезболла, визнані у США та інших країнах терористичними організаціями.

Бувши головним командувачем елітних сил Кудс, закордонного підрозділу Корпусу вартових іранської революції, Сулеймані керував таємними операціями в інших країнах і був ключовою фігурою в довготривалій кампанії Ірану з витіснення військ США з Близького Сходу.

Напруженість у регіоні

Вибухи, припускає CNN, загрожують прискоренню напруженості в регіоні, яка зросла з початку війни Ізраїлю та ХАМАС у Газі. Раніше Ізраїль звинуватив Іран у фінансуванні та озброєнні ХАМАС.

Торік підтримувані Іраном бойовики хусити у Ємені почали атакувати кораблі у Червоному морі. Американські сили, дислоковані у регіоні, потопили три з чотирьох човнів хуситів, які атакували торговельний корабель та гелікоптери ВМС США 31 грудня, інформував Голос Америки.

Адміністрація президента США Джо Байдена та інші західні офіційні особи намагаються стримати сторони на Близькому Сході, щоб запобігти переростанню війни в Газі у більший регіональний конфлікт, який може залучити Іран та його союзників, наголошує видання The Wall Street Journal.