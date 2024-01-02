США продовжують патрулювання у Червоному морі на тлі атак хуситів на торговельні судна

Після кількох місяців додаткового чергування на морі для забезпечення захисту Ізраїлю авіаносна ударна група USS Gerald R. Ford попрямує додому, оголосили ВМС США у понеділок.

Авіаносець та інші військові судна його групи замінять десантний корабель USS Bataan і кораблі USS Mesa Verde і USS Carter Hall.

USS Ford відправили до Східного Середземномор'я, щоб бути на відстані удару по Ізраїлю після атаки ХАМАСу 7 жовтня. Авіаносець залишався у Східному Середземномор'ї, поки військові кораблі, які його супроводжували, зайшли в Червоне море, де вони неодноразово перехоплювали балістичні ракети та ударні безпілотники, випущені з Ємену, контрольованого хуситами, яких підтримує Іран.

Також у регіон був дислокований інший авіаносець США USS Dwight D. Eisenhower, що патрулював поблизу Аденської затоки, в гирлі водного шляху Червоного моря, де за останні тижні чимало комерційних суден зазнали нападів.

Зокрема 31 грудня ВМС США потопили три з чотирьох човнів хуситів, які атакували торговельний корабель та американські військові гелікоптери. Як повідомляв Голос Америки, відповідаючи на вогонь, американські гелікоптери потопили три з чотирьох човнів хуситів, а четвертому човнові вдалось втекти, йдеться в заяві США. З огляду на атаки, данська компанія Maersk повідомила, що припиняє мореплавство в Червоному морі.

Раніше Голос Америки також розповідав, що за оцінками 10-15% світової торгівлі проходить через Червоне море, і міжнародним судноплавним компаніям доводиться змінювати маршрут через мис Доброї Надії, додаючи тижні до доставлення ключових товарів і матеріалів, включаючи нафту і газ.

Для відповіді на загрозу судноплавству міністр оборони Ллойд Остін оголосив про створення нової коаліції для захисту кораблів, що проходять транзитом через Червоне море.