Росія створила прецедент — використання іноземної далекобійної зброї проти України. Як відповість Захід?

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що постачання зброї з Північної Кореї в Росію мають припинитися, а режим в Пхеньяні має "дорого заплатити за підтримку Росії".

Реагуючи на заяви американських посадовців та повідомлення у ЗМІ про те, що північнокорейський режим постачає зброю Росії для її "нелегального вторгнення" в Україну, очільник військового відомства Британії написав, що таким чином Північна Корея допомагає тривати цій війні всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН.

"Світ відвернувся від Росії, змусивши Путіна зазнати приниження — звернутися до Північної Кореї, щоб продовжити своє незаконне вторгнення. Таким чином Росія порушила численні резолюції РБ ООН і поставила під загрозу безпеку іншого регіону світу. Це має припинитися негайно. Разом із нашими партнерами ми зробимо все можливе, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку Росії", – написав Шаппс у мережі Х (колишня Twitter).

Про те, що Росія почала запускати по Україні балістичні ракети, отримані від Північної Кореї, 4-го січня повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, який послався, зокрема, на дані американської розвідки.

Як повідомляв Голос Америки, Кірбі назвав підтримки Пхеньяном Росії "значною та тривожною ескалацією".

Він сказав, що США порушать це питання в Раді Безпеки ООН і запровадять додаткові санкції проти тих, хто працює над сприянням постачанню зброї. Посолка США в ООН додала, що питання співпраці Росії з Північною Кореєю обговорять на полях Ради Безпеки ООН 10-го січня.

Москва заперечує співпрацю з Північною Кореєю.

Як повідомив британський суспільний мовник ВВС, через кілька годин після того, як Білий дім висунув звинувачення, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав розширити виробництво ракет-носіїв в країні. Лідер Північної Кореї відвідав Росію, щоб обговорити потенційну військову співпрацю у вересні.

Як зазначає BBC, США і раніше звинувачували Пхеньян у постачанні Росії зброї, але це перший випадок, коли американська розвідка поділилася подробицями про те, які саме балістичні ракети були використані для ударів по Україні. За даними розвідки, йшлося про самонавідні ракети, які можуть досягати цілей на відстані 900 км.

Військові експерти вважають, що Росія створила прецедент тим, що почала використовувати іноземні ракети на полі бою, і це може прискорити рішення про надання Україні далекобійної зброї.

Дара Масікот, старша наукова співробітниця Фонду Карнегі, яка спеціалізується на питаннях російської армії, каже, що, спираючись на перші дані розвідки, які свідчать, що ракета, яка потрапила на територію України, пролетіла 460 км з місця свого запуску в Росії, "росіяни створили новий прецедент у цій війні щодо використання ракет, наданих із зовні, дальністю 460 км".

"Можливо, новий розсекречений аналіз покаже, що дальності пусків перевищували 500 км", – пише дослідниця у мережі Х і додає, що ракети, які Київ наразі отримав від партнерів, мають менший радіус дії.

Ракети Taurus, які виробляє Німеччина, але поки що відмовляється постачати Україні, мають радіус дії близько 500 км.

Посилаючись на оцінку Масікот, Мік Райан, генерал у відставці австралійської армії, каже у мережі Х, що з огляду на те, що Росія першою почала використовувати іноземну далекобійну зброю проти України, "виникає запитання: що заважає західним країнам надати Україні зброю більшої дальності?".

Французький дослідник Франсуа Гейсбург, який співпрацює з Міжнародним інститутом стратегічних досліджень (IISS) та Паризьким Фондом стратегічних досліджень (FRS), каже, що це "важливий момент". Він вважає, що війна в Україні вже ускладнює ситуацію в Індо-тихоокеанському районі, далекому від Європи.

"Дії в українській війні та перспективи в індо-тихоокеанському театрі стають дедалі тісніше пов’язаними кількома способами. Російська перемога в Україні була б трагедією для Європи, але це також погіршило б становище США в Індо-тихоокеанському регіоні", – зауважує дослідник у мережі Х.

Він додав, що Росія – це тихоокеанська держава, так само як і Північна Корея.

"Обидві є партнерами Китаю. Зміцнення їх через спільні дії та можливу перемогу в Україні відверне "більшу кількість грошей, зброї, політичного капіталу", ніж допомога Україні у боротьбі з Росією та її партнерами. Це реальність», – твітує Гейсбург.

Оглядачі також кажуть, що незрозуміло, що Північна Корея отримає в обмін за надання зброї Росії. Деякі західні країни висловили занепокоєння, що Москва і Пхеньян домовилися про можливу передачу російської зброї або військових технологій Пхеньяну.

Як раніше повідомляли ЗМІ, у 2017 році аналітичний центр Міжнародного інституту стратегічних досліджень припустив, що Північна Корея змогла швидко розробити нові ракети після того, як вона отримала радянський ракетний двигун РД-250 через незаконні канали.

Завдяки цьому Північна Корея змогла налагодити виробництво ракет середньої дальності (4,5 тисяч км) Hwasong-12 і міжконтинентальних ракет Hwasong-14, максимальної дальності – 10 400 км. Це достатня відстань, щоб дістатися з Кореї до Нью-Йорка, але не до Вашингтона, столиці США.