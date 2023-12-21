Троє проти трьох. Північна Корея намагається очолити антиамериканський блок проти "азійської версії НАТО" – аналітики

Росія налагодила всебічне оборонне співробітництво з Північною Кореєю і продовжує курс на “стратегічне партнерство” з Індією та Китаєм – про це заявив начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов на брифінгу для іноземних військових аташе.

Аналітики натомість говорять про “нову Холодну війну на Сході”, де по один бік - Північна Корея з Китаєм та Росією, а по інший – США, Південна Корея та Японія.

Днем раніше, у середу, 20 грудня, постійна представниця США в НАТО Джуліанна Сміт прокоментувала посилення співпраці Кремля та КНДР й інших режимів у контексті глобальних світових загроз, зокрема, на фоні російської війни в Україні, повідомляв Голос Америки.

За її словами, Іран та Північна Корея “дедалі частіше виступають дестабілізаційними акторами на світовій арені”, а Китай використовує різноманітні гібридні інструменти для підриву порядку, заснованого на правилах як в Індо-Тихоокеанському регіоні, так і в Євроатлантичному регіоні.

“У нас є нова інформація про те, що КНДР нещодавно поставила ще більше зброї до Росії для використання у війні проти України, і наша інформація вказує на те, що КНДР надала Росії понад тисячу контейнерів військового обладнання та боєприпасів”, - сказала Сміт.

Тим часом американське видання NPR нагадує, що Збройні сили Південної Кореї вважають, що Північна Корея могла надіслати Росії “понад мільйон артилерійських снарядів та інших боєприпасів для використання в Україні”.

Пхеньян - на чолі антиамериканського блоку

Пхеньян “дедалі більше намагається позиціонувати себе як ключового гравця в новому антиамериканському блоці”, мовиться на сайті NPR в огляді аналітичних оцінок ситуації.

Північна Корея висловила свою підтримку війні Росії в Україні та протягом багатьох років підтримувала ХАМАС, Іран, Китай і Кубу в їхніх протистояннях зі США, пише видання.

Кім Чен Ин незабаром після зустрічі з Путіним відверто закликав дипломатів своєї країни “продовжувати сприяти солідарності з націями, які виступають проти США та стратегії гегемонії Заходу”.

Війна трьох проти трьох

Пхеньян особливо гостро виступає проти тристороннього співробітництва між США, Південною Кореєю та Японією, називаючи це “спробою США сформувати азійську версію НАТО”. А також закриває деякі дипломатичні місії у кількох країнах демократичного світу.

Північна Корея “визначила майбутній глобальний і регіональний порядок як нову Холодну війну”, – пише NPR, цитуючи визначення дослідника із Сеула, аналітика Корейського інституту оборонного аналізу Лі Хо-Рюна.

За словами аналітика, Північна Корея навіть наголошує на “війні проти трьох”, що, за його словами, є вигідною для Пхеньяна “у короткостроковій перспективі для створення стратегічного простору”.

Представниця США в НАТО Джуліанна Сміт підкреслила, що "це розширене військове партнерство між КНДР і Росією дійсно фундаментально підриває регіональну стабільність, підриває міжнародну стабільність і, звичайно, підриває глобальний режим нерозповсюдження зброї".

Вона додала, що НАТО час уважніше вивчити цю дедалі більшу загрозу безпеці та “розглянути нові напрямки, щоб об'єднати зусилля для зменшення” цієї небезпеки.

Росія – Північна Корея: корисні копалини, космос, зброя і балет

Минулого місяця Північну Корею відвідала російська делегація - вчетверте з липня цього року. Сторони обговорила спільні пошуки золота, заліза та рідкоземельних металів, експорт російського м’яса та зерна, а також плани щодо виступу російської балетної трупи в Пхеньяні, інформує NPR.

Інші видання також звертають увагу на співпрацю двох країн у сфері ядерної зброї та освоєння космосу. Крім того, Північна Корея потребує продовольчої підтримки для свого народу і коштів для розкішного життя представників режиму.

“Кім готовий надати Путіну військову техніку для підтримки його військових зусиль в Україні, а Путін може допомогти Кіму запустити супутники, але малоймовірно, що він допоможе північнокорейським програмам ядерної, біологічної чи хімічної зброї”, – припускають аналітики британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

Водночас експерти програми ядерної політики Фонду Карнегі у статті для видання Foreign Affairs застерігають: “Використання Північною Кореєю зростаючих розбіжностей між Росією та Заходом у поєднанні з її, здавалося б, ненаситними амбіціями щодо передового ядерного потенціалу, має спонукати до суттєвої переоцінки у Вашингтоні проблем, які породжує ядерний арсенал Північної Кореї, і, відповідно, до того, як Сполучені Штати підходять до Корейського півострова”.

“Теорія про те, що тиск може змінити стратегічні розрахунки Пхеньяна і змусити Кіма роззброїтися, виявилася марною”, – наголошують вони.

Поразка Росії в Україні згубна для Північної Кореї – аналітики

Росія і Північна Корея зблизилися на тлі війни в Україні, але партнерство ймовірно залишиться прагматичними та діловим, пишуть в аналітичному Центрі геополітики Князівства Ліхтенштейн (GIS).

І Росія, і Північна Корея наразі є “політичними ізгоями” в міжнародній системі з кількох причин, включаючи вторгнення в Україну та ракетно-ядерну дипломатію Пхеньяна, пише GIS. Обидва уряди шукають партнерів для підтримки, щоб подолати їхню ізоляцію та задовольнити поточні дипломатичні, економічні та безпекові потреби.

Але “обійми між двома державами навряд чи стануть дуже тісними”, вважають у Ліхтенштейні. Оскільки Північна Корея “цінує свою незалежність, особливо від великих держав, враховуючи історичний досвід Кореї з Японією, Китаєм, Росією та монголами”. Москва, кажуть у GIS, ймовірно, також не хоче надто тісних зв’язків “через надзвичайно шахрайську репутацію та непередбачуваність Пхеньяна”.

А найбільш вірогідним сценарієм є “інтимне, але тимчасове, взаємовигідне та ділове партнерство між Москвою та Пхеньяном”, пише GIS.

США та 9 країн-союзників вказали на понад 25 запусків балістичних ракет (у тому числі 5 міжконтинентальних) Північною Кореєю, що порушує численні резолюції Радбезу ООН та “загрожує миру та стабільності її сусідів і міжнародної спільноти”, нагадує інформаційна агенція АР.

Попри активність Північної Кореї, аналітики попереджають, що Китай і Росія ставляться до співпраці з обережністю. Мовляв, у випадку поразки Росії в Україні Пхеньян може зазнати повторення того, що сталося після розпаду Радянського Союзу в 1990-х роках, коли скорочення допомоги призвело до голоду в Північній Кореї, внаслідок якого загинуло до 3,5 мільйонів людей.