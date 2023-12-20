Чого очікувати Україні від саміту НАТО у 2024 році - представниця США в альянсі Джуліанна Сміт

Країни НАТО ймовірно запросять президента України Володимира Зеленського на саміт до 75-річчя альянсу у Вашингтоні, й Україна може бути у центрі уваги союзників. Про це розповіла постійна представниця США в НАТО Джуліанна Сміт.

"Перш за все, наша мета — відзначати та вітати численні досягнення альянсу за багато десятиліть. Але ми також, очевидно, будемо зосереджені на наших друзях в Україні", - сказала Сміт.

Перспективи для України

Вона додала: "Ми не знаємо, в якому стані перебуватиме війна, але ми змогли вітати президента Зеленського на саміті (у Вільнюсі) минулого літа, і я сподіваюся, що країни альянсу будуть дуже зацікавлені зробити це знову та шукати шляхи для альянсу не лише продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі за витіснення Росії з її території, а також у зміцненні відносин України з альянсом".

Попри численні очікування, під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна не отримала запрошення на вступ. Деякі оглядачі сказали, що замість конкретних термінів Київ почув, що зможе приєднатись до альянсу, коли для цього будуть "відповідні умови". Натомість у НАТО заявили, що на саміті зняли умову для Києва - виконання Плану із набуття членства, що наближає Україну до альянсу.

Ювілейний 75-й саміт лідерів країн НАТО відбудеться 9-11 липня 2024 у Вашингтоні. Існують сподівання, що на цій зустрічі лідери країн Північноатлантичного договору запропонують "чіткий шлях" до членства України.

Деякі експерти твердять, що для союзників це є можливістю протистояти найнагальнішій світовій загрозі - російській агресії Кремля проти України. "Україна, яка протистоїть (Росії) наодинці — навіть якщо її озброять її західні партнери — виявиться спокусою для російської агресії. Це означало б менше безпеки та стабільності для Європи", - переконують американські аналітики. Вони закликають працювати над офіційним запрошенням для України приєднатися до НАТО якнайшвидше, що "посилить переговорну позицію Києва в будь-яких майбутніх переговорах з Москвою".

Київ і Вашингтон, а також інші представники НАТО, неодноразово заявляли, що майбутнє України - у НАТО. "Як ми казали у Вільнюсі, Україна стане членом НАТО, коли всі члени альянсу погодяться і будуть виконані умови. Зараз ми маємо зробити все, щоб перемогти війну", – сказав президент США Джо Байден у грудні на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Водночас конкретних термінів в умовах повномасштабної агресії Росії проти України сторони не називають.

Підсумки програми "Партнерство заради миру"

Відповідаючи на запитання про успіхи програми Північноатлантичного договору "Партнерство заради миру", американська представниця відзначила, що серед країн, що входили у цю програму, є ті держави, які з часом перетворилися на претендентів на вступ до альянсу.

До програми "Партнерство заради миру" у різний час увійшли десятки країн, переважно з Європи та колишніх країн СРСР. Зокрема, у 1994 до програми долучились Україна, Росія, Грузія й Молдова. При цьому серед держав, які також підписали угоду "Партнерство заради миру", а пізніше увійшли до НАТО: Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Болгарія, Румунія, країни Балтії та Балкан, а також Фінляндія.

"Для тих країн, які знаходяться в євроатлантичному регіоні, Україна є прикладом одного з наших найближчих партнерів, який зараз наближається до альянсу через, наприклад, розвиток Ради НАТО-Україна, яку ми нещодавно оприлюднили на Вільнюському саміті цього літа", - сказала Сміт.

У листопаді у Брюсселі відбулась перша зустріч Ради "Україна-НАТО" на рівні міністрів закордонних справ, під час якої альянс висловив рекомендації щодо реформ - як військових, так і політичних - що має провести Київ, аби наблизитися до вступу.

Світові загрози з боку Росії

Крім того, говорячи під час пресконференції про глобальні світові загрози, посадовиця сказала, що нині демократичний світ опинився "у дуже складній безпековій ситуації", "коли Росія зараз активно бере участь у війні в Україні, де КНР використовує різноманітні гібридні інструменти для підриву заснованого на правилах порядку як в Індо-Тихоокеанському регіоні, так і в Євроатлантичному регіоні, де Іран і КНДР дедалі частіше виступають дестабілізаційними акторами на світовій арені".

У контексті російської війни в Україні Сміт відзначила й небезпеки від посилення співпраці Кремля та КНДР. "У нас є нова інформація про те, що КНДР нещодавно поставила ще більше зброї до Росії для використання у війні проти України, і наша інформація вказує на те, що КНДР надала Росії понад тисячу контейнерів військового обладнання та боєприпасів", - сказала Сміт.

Американська представниця підкреслила, що "це розширене військове партнерство між КНДР і Росією дійсно фундаментально підриває регіональну стабільність, підриває міжнародну стабільність і, звичайно, підриває глобальний режим нерозповсюдження зброї".

Вона додала, що НАТО час уважніше вивчити цю дедалі більшу загрозу безпеці та "розглянути нові напрямки зусиль, щоб об'єднати зусилля для зменшення" цієї небезпеки.