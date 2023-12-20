Ентоні Блінкен: 90% безпекової допомоги, яку ми надали Україні, було витрачено у США, на користь американців

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час підсумкової пресконференції року заявив, що більшість американської безпекової допомоги для України витрачається у Сполучених Штатах.

“90% допомоги у сфері безпеки, яку ми надали Україні, було витрачено тут, у Сполучених Штатах, на користь американського бізнесу, місцевих громад, зміцнення оборонно-промислової бази нашої країни”, – сказав Ентоні Блінкен.

Він також розповів, хто, на його думку, отримає користь, якщо Конгрес таки проголосує за фінансування допомоги України та інших стратегічних партнерів США. Як повідомляв Голос Америки, відповідне голосування законодавці відклали на наступний рік.

Якщо Конгрес таки ухвалить додаткову допомогу Україні, то виграють від цього, каже Блінкен, “наші співгромадяни, наші підприємства, наші працівники, наші союзники та партнери, а також люди в усьому світі, які сподіваються, що Сполучені Штати будуть лідером”.

Якщо ж голосування про допомогу “зазнає невдачі”, то виграють Москва, Тегеран, Пекін, зазначив Блінкен.

Путін сподівається, що виправдаєтсья його стратегія “перечекати Захід” , посилаючи хвилю за хвилею молодих росіян у м’ясорубку власного виробництва.

Держсекретар зацитував “вихваляння” президента Росії Володимира Путіна про те, що у Заходу “немає майбутнього”, та додав, що Путін сподівається на виправдання його стратегії “перечекати Захід”, посилаючи “хвилю за хвилею молодих росіян у м’ясорубку власного виробництва”.

Раніше, як повідомляв Голос Америки, речник Держдепу Метью Міллер заявив, що “Путіну не вдасться протриматись довше за США” чи Захід загалом.

“Я згоден з Путіним лише в одному пункті – американська підтримка справді має вирішальне значення для того, щоб хоробрі солдати й громадяни України могли продовжувати боротьбу, щоб зробити все, аби війна Росії залишилась стратегічною невдачею”, – сказав Блінкен.

Ми знову доведемо, що Путін неправий.

Головний дипломат США також запевнив, що Сполучені Штати готові продовжувати допомагати Україні “міцно стояти на своїх ногах у військовому, економічному і демократичному сенсі”.

Блінкен застеріг політиків всередині США: “Путін робить ставку на те, що наші розбіжності не дозволять нам допомогти Україні. Та ми довели раніше, що він помиляється. І ми знову доведемо, що він неправий”.