Держдеп: Путін не протримається довше за США

Путіну не вдасться "протриматись довше за США" чи Захід загалом – саме тому американський Конгрес має довести, що російський президент "помилився, роблячи на це ставку", заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Під час брифінгу у четвер 14-го грудня Міллер прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна на пресконференцію, на якій російський президент заявив, що допомога Заходу для України "судячи з усього закінчується".

"Президент Путін схоже вперше визнав те, про що ми говоримо від самого початку. Володимир Путін зробив ставку на те, що він протримається довше за Захід, Захід ослабне і перестане підтримувати Україну. Натомість Росія буде готовою продовжувати битись", – заявив Міллер.

Під час останньої зустрічі президентів США та України Джо Байден закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити пакет військової допомоги для Києва, інакше "це стане найкращим різдвяним подарунком для Путіна".

У Конгресі вже кілька місяців тривають дебати щодо підтримки не лише України, але й інших партнерів США. Члени Республіканської партії наполягають, що перш ніж схвалювати пакет допомоги союзникам потрібно внести зміни до міграційного законодавства та укріпити південний кордон США.