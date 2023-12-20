Працюємо над тим, щоб допомогти Україні подолати корупцію – держсекретар США Блінкен

Сполучені Штати докладають зусиль, щоб допомогти Україні “стати на ноги демократично, військово, економічно, а не лише справлятися із поточним викликом, який продовжує створювати Росія”. Зокрема, йдеться про допомогу на шляху до подолання корупції у країні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час підсумкової пресконференції про виклики та досягнення 2023 року, а також плани американського уряду на наступний рік.

“Звісно, ми працюємо над поглибленням демократичних реформ, щоб допомогти Україні подолати корупцію, що необхідно для надходження інвестицій, а також для того, щоб Україна була сильною демократичною державою”, – сказав Ентоні Блінкен.

Блінкен наголосив, що США та партнери допомагають Україні будувати майбутнє, у якому вона “зможе стримувати агресію та захищатися від неї”.

“Ми активно працюємо над тим, щоб залучити в Україну набагато більше інвестицій, у тому числі для діяльності приватного сектора, щоб Україна могла економічно процвітати. І в цьому ми досягаємо справжнього успіху”, – впевнений Блінкен.

За його інформацію, інвестиції вже надходять активно, база оподаткування зростає, і “Україна все більше може платити за себе”.

Держсекретар відзначив рішення Європейської Ради про старт перемовин з Україною на шляху євроінтеграції та додав: “На все це потрібен час. Все це вимагає зусиль. Але ми не тільки допомогли [українцям] навчитися відбивати російську агресію. Але й допомагаємо їм стояти міцно самим по собі, досягати успіху та процвітати в майбутньому”.

Ентоні Блінкен також запевнив, що США продовжуватимуть згуртовувати країни по всьому світу, щоб “підтримати свободу та незалежність України та щоб переконатися, що агресія Росії залишатиметься стратегічною невдачею”.

“Наближаючись до 2024 року, ми продовжуватимемо стояти пліч-о-пліч з тими, хто поділяє наше бачення відкритого, процвітаючого та безпечного світу, тому що це те, що відповідає інтересам американського народу”, – запевнив держсекретар США.