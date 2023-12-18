МВФ: економіка України залежить від надходжень міжнародної допомоги

Негайно розблокувати економічну допомогу закликала союзників України директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

В інтерв'ю Financial Times Георгієва застерегла: хоча Україна зможе протриматись без додаткового фінансування "кілька місяців", довгострокові затримки можуть зашкодити економічному відновленню країни. Затримки з фінансування можуть змусити українську владу друкувати кошти для покриття дефіциту бюджету, ризикуючи прискорити інфляцію.

Конгрес США все ще не затвердив пакет допомоги Україні. Наразі кошти США на пряму бюджетну підтримку України вичерпано, згідно з повідомленнями американського уряду.

ЄС планує розглянути бюджет, що включає допомогу Україні, 1 лютого, повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель. Європа розглядає програму підтримки України обсягом 50 мільярдів євро на чотири роки.

"Робота триватиме в США та в Європі. Зрештою, я оптимістично налаштована, що вони зможуть забезпечити фінансування", - сказала FT Георгієва.

Минулого тижня Україна отримала майже 900 мільйонів доларів нового траншу від МВФ.

МВФ оцінює загальну потребу у зовнішніх коштах для України на рівні 42 мільярди доларів наступного року. Відповідаючи на питання Голосу Америки про ризики для міжнародної підтримки України, голова місії МВФ в Україні Гевін Грей сказав, що Фонд "очікує від всіх донорів виконання своїх зобов'язань".

Україна, як повідомляє FT, очікує в наступному році отримати 18 млрд дол. від ЄС, 8,5 млрд дол. від США, 5, 4 млрд дол. від МВФ, 1,5 млрд дол. - від міжнародних банків розвитку та 1 мільярд доларів від Великої Британії.

Під час спілкування з пресою 11 грудня Грей додав, що "ризики щодо зовнішнього фінансування існують, але вони не обов'язково вищі ніж раніше" і відзначив стабільне фінансування економічної підтримки міжнародними донорами, яке триває.

Українська економіка відновлюється, а фінансова та економічна стабільність зберігаються, заявляють у МВФ. Після падіння на понад 29% в 2022 році, українська економіка відновлюється і цьогорічне зростання може становити 4,5%, згідно з прогнозами Фонду.