Грошей нема, а допомога є. Як Пентагону вдається продовжувати надсилати зброю Україні, коли Конгрес не підтримав нове фінансування?

Білий дім усе більше чинить тиск на Конгрес, щоб той ухвалив закон про підтримку війни України проти Росії, заявляючи, що фінансування закінчилося.

Однак у вівторок президент Джо Байден повідомив про новий пакет військової допомоги для України на 200 мільйонів доларів.

Грошей стає все менше. Але допомога продовжує надходити. Як це можливо?

Агентство АР розбиралося зі складними схемами фінансування допомоги Україні.

Грошей нема, але допомога іде

У листі до Конгресу 4-го листопада директор з бюджету Білого дому Шаланда Янг категорично заявила: «У нас закінчилися гроші, щоб підтримати Україну в цій боротьбі. Це не проблема наступного року. Настав час допомогти демократичній Україні боротися з російською агресією».

Відтоді США оголосили про ще три пакети допомоги на загальну суму 475 мільйонів доларів. Це може здатися суперечливим, але це пов’язано зі складними програмами, за якими надсилається допомога Україні, пояснює АР.

Є два джерела надходження грошей на зброю та безпекову допомогу, створені спеціально для допомоги Україні. Одним з них є Президентські повноваження (Presidential Drawdown Authority) PDA, згідно з яким США надають зброю, яка вже є у них. Іншим – Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), яка фінансує довгострокові контракти на озброєння.

Гроші на USAI витрачені всі. Цей горщик порожній.

І грошей на PDA теж не стало. Але потім Пентагон вирішив, що він завищив вартість зброї, яку він уже надіслав Україні, на 6,2 мільярда доларів. Це створило резерв у 4,4 мільярда доларів, який повільно скорочується.

Пакети PDA продовжували анонсувати кожні кілька тижнів. Але враховуючи скорочення грошей, останні пакети були меншими — близько 200 мільйонів доларів або менше, порівняно з попередніми, які часто становили 400-500 мільйонів доларів.

Запаси на полицях порожніють

Теоретично, каже АР, Пентагон мав би достатньо обладнання, щоб пропонувати ці менші пакети протягом місяців. Але є застереження: хоча кредит є, на полицях Пентагону може бути недостатньо запасів. Тому деякої зброї може бракувати.

Фінансування Конгресу на закупівлю зброї на заміну тій, яку США надсилають Україні, зараз скоротилося приблизно до 1 мільярда доларів. Зменшення кількості грошей означає, що військові служби стурбовані тим, що вони не зможуть закупити всю зброю, необхідну для того, щоб армія США була готова захищати американську батьківщину.

Наприклад, 155-мм снаряди, які зазвичай використовують гаубиці, є одними з найбільш затребуваних артилерійських боєприпасів у Києві. Попит був настільки високим, що армія натиснула на Scranton Army Ammunition Plant у Пенсільванії, де виготовляють гільзи для снарядів, щоб збільшити виробництво, щоб задовольнити потреби війни та мати достатньо для американських військових потреб.

У четвер генерал-майор Пет Райдер, прессекретар Пентагону, заявив журналістам, що США можуть надати зброю на 4,4 мільярда доларів США, але з огляду на те, що лише чверть цієї суми доступна для поповнення, це важкий вибір.

«Ми повинні почати ухвалювати рішення про нашу власну готовність», - сказав він.

Безпека і політичні чвари

США вже надіслали Україні зброю, обладнання, гуманітарну та іншу допомогу на суму 111 мільярдів доларів після того, як президент Росії Володимир Путін розпочав вторгнення понад 21 місяць тому. Але останній пакет заблоковано.

Підтримка фінансування України зменшується, оскільки деякі законодавці вважають, що війна забирає фінансування з внутрішніх потреб. Але ширшою проблемою є політична боротьба за південний кордон США.

Президент Джо Байден закликає Конгрес прийняти пакет допомоги на 110 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та інших потреб національної безпеки. Він включає 61,4 мільярда доларів для України, з яких близько половини призначено на поповнення запасів Пентагону.

Він також включає близько 14 мільярдів доларів для Ізраїлю, оскільки він бореться з ХАМАС, і 14 мільярдів доларів для безпеки кордонів США. Інші кошти підуть на потреби безпеки в Азійсько-тихоокеанському регіоні.

Перспективи компромісу залишаються під сумнівом, навіть якщо Зеленський попередив у своїй промові в Національному університеті оборони у Вашингтоні в понеділок, що «якщо когось надихають невирішені проблеми на Капітолійському пагорбі, то це лише Путіна та його хвору кліку».

Виробництво зброї посилює економіку – Пентагон і Білий дім

Повертаючись до ідеї «вся політика є локальною», Пентагон і Білий дім розгорнули карти та статистику, щоб показати членам Конгресу, як їхні власні округи та штати отримують вигоди від фінансування України.

У діаграмах детально описано 10 мільярдів доларів промислових контрактів на озброєння, починаючи від систем протиповітряної оборони та ракет і закінчуючи широким спектром безпілотників, боєприпасів та іншого обладнання. І вони уклали додаткові контракти на майже 16,8 мільярдів доларів для поповнення запасів Пентагону.

Карти показують контракти, які приносять користь галузям і компаніям у більш ніж 35 різних штатах. І офіційні особи США сподіваються, що аргумент про місцеві робочі місця допоможе створити підтримку для фінансування.

Російські втрати великі, але Путін вважає, що виграє

Настала зима, тому бойові дії в Україні трохи затихли. А на ділянках фронту бої зайшли в глухий кут.

Але українські сили повертають позиції в деяких ключових місцях, і Зеленський та інші лідери заявили, що хочуть продовжувати просуватися вперед. Україна не хоче давати росіянам тижні чи місяці цієї зими, щоб перезавантажитися та ще більше зміцнити свої бойові позиції, як вони зробили минулої зими.

Під час свого візиту до Вашингтона цього тижня Зеленський заявив, що його сили просуваються, а Білий дім вказав на нещодавно розсекречені дані розвідки, які показують, що Україна завдала великих втрат Росії під час недавніх боїв навколо міста Авдіївка на сході країни, зокрема втрати складають 13 000 військових і понад 220 бойових машин. Українські позиції на частково окупованому сході країни були центром найзапекліших боїв за останні тижні.

Однак у четвер Путін заявив, що його війська досягають успіхів.

«Майже на всій лінії зіткнення наші Збройні Сили, скажімо так, покращують свої позиції, майже всі знаходяться в активній стадії дій і поліпшення позиції наших військ постійно спостерігається», – сказав він.