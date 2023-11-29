Виробники у США отримують мільярди доларів замовлень з коштів допомоги Україні. ЗМІ оприлюднили підрахунки Білого дому

Американські штати включно із Пенсильванією, Аризоною та Техасом отримують мільярди доларів від коштів безпекової допомоги, яку США надають Україні. Про це йдеться у матеріалах Білого дому, які, за повідомленнями в Reuters та Politico, адміністрація президента США розповсюджує на Капітолійському пагорбі.

У документах Білого дому йдеться про те, що компанії в Пенсильванії отримали $2,36 млрд на виробництво зброї та боєприпасів, в Техасі отримали $1,45 млрд, а в Аризоні – $2,2 млрд. При цьому троє з восьми конгресменів-республіканців від Пенсильванії, 18 з 25 – з Техасу і троє з шести – в Аризоні не підтримували безпекову допомогу Україні, повідомляють ЗМІ.

Розповсюдження статистики того, скільки інвестицій отримують компанії в США від допомоги Україні – частина спроб адміністрації президента США Джо Байдена переконати і громадськість, і законодавців у Конгресі підтримати Україну та Ізраїль.

Відповідно до публікації у виданні Washington Post за авторства дописувача видання Марка Тіссена, існує принаймні 117 виробничих ліній в 31 штаті та 71 місті США, де американські робітники працюють над виробництвом систем озброєння для України. При чому, в цьому списку не враховуються постачальники деталей та мікросхем або виробники інших продуктів, потрібних для України – як прилади для нічного бачення, медичне обладнання тощо.

У промові 19 жовтня коли президент США Джо Байден звернувся до американського народу, він наголошував, що виробничі центри США отримають переваги від додаткового фінансування для України. "Дозвольте мені прояснити дещо. Ми відправляємо Україні техніку, яка лежить у нас на складах. І коли ми використовуємо гроші, надані Конгресом, ми за цей рахунок поповнюємо наші власні запаси новим устаткуванням, зброєю, яка захищає Америку і яка виготовлена в Америці", - наголосив тоді під час промови Джо Байден.

Під час промови Байден тоді також зосередився на Аризоні, Пенсильванія, Техасі та Огайо. Він зауважив, що ракети Patriot для батарей ППО виготовляються в Аризоні, а артилерійські снаряди виробляються в 12 штатах по всій країні, зокрема, й в Пенсильванії, Огайо, Техасі.

У запиті Білого дому на $106 млрд йдеться, що безпекова допомога Україні – також створює нові робочі місця для американців. За інформацією видання Reuters, відповідно до статистики Білого дому, американські штати загалом отримали понад 27 мільярдів доларів інвестицій від озброєння України.

Дивіться також: "Оптимізм та впевненість". Лідери Сенату та Палати представників розповіли про стан законопроєкту щодо фінансування України й Ізраїлю