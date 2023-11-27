ООН: Північнокорейські випробування загрожують цивільній авіації й морському руху

Запуски ракет Північною Кореєю становлять серйозну небезпеку для цивільної авіації та морського руху, заявив високопосадовець ООН Халед Кхіарі під час засідання Ради Безпеки ООН.

Він наголосив, що хоча Пхеньян надіслав передпускове повідомлення японській береговій охороні, він не повідомив про запуск Міжнародну морську організацію, Міжнародну організацію цивільної авіації чи Міжнародний союз телекомунікацій. "Запуски КНДР становлять серйозний ризик для міжнародної цивільної авіації та морських перевезень", - сказав Кхіарі.

Корейська Народно-Демократична Республіка перебуває під санкціями ООН за її балістичні ракети та ядерну програму з 2006 року. Санкції включають заборону на розробку балістичних ракет. Така технологія була використана під час випробувань десятків балістичних ракет за останні місяці і, зокрема, минулого тижня для запуску супутника Malligyong-1, спрямованого на спостереження за Сполученими Штатами та їхніми союзниками.

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" та Верховний представник ЄС з питань закордонної політики засудили запуск Північною Кореєю 21-го листопада ракети з використанням балістичних технологій. Натомість Пхеньян заявив, що продовжуватиме запускати нові сателіти.

"КНДР чітко заявила про свої мотиви. КНДР беззастережно намагається вдосконалити свої системи доставлення ядерної зброї, випробовуючи технологію балістичних ракет, явно порушуючи резолюції цієї ради, - заявила на засіданні Радбезу посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд. - Ця безрозсудна протиправна поведінка загрожує всім сусідам КНДР і всім державам-членам".

Пхеньян твердить, що начебто реалізує своє право на самооборону. "Одна воююча сторона, Сполучені Штати, погрожує нам ядерною зброєю. Це законне право для КНДР - як іншої сторони у стані війни - розробляти, випробовувати, виробляти та володіти системами зброї, еквівалентними тим, які Сполучені Штати вже мають і (або розробляють) прямо зараз", - сказав на засіданні Ради північнокорейський представник Кім Сонг.

Натомість американська посолка до ООН заявила: "Ми рішуче відкидаємо нещиру заяву КНДР про те, що її запуски ракет мають лише оборонний характер у відповідь на наші двосторонні та тристоронні військові навчання... Ще раз хочу щиро висловити нашу пропозицію діалогу без попередніх умов, КНДР має лише прийняти її".

Переговори про денуклеаризацію між КНДР, Південною Кореєю, Китаєм, Сполученими Штатами, Росією та Японією зайшли в глухий кут у 2009 році. Переговори між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і тодішнім президентом США Дональдом Трампом у 2018 і 2019 роках також не принесли результатів.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що до усунення "постійної військової загрози" продовжуватиме зміцнювати військові можливості країни. Виступаючи на засіданні Радбезу Томас-Грінфілд підкреслила, що дії Північної Кореї базуються на параної щодо можливого нападу США: "Якщо Сполучені Штати хочуть щось надати КНДР, то це гуманітарну допомогу для вашого народу, а не зброю для знищення вашого народу".

Протягом останніх кількох років Рада Безпеки ООН розділилася у питанні нових санкцій проти Пхеньяна. Росія та Китай, які мають право вето, заявили, що нові санкції не допоможуть, і хочуть, щоб такі заходи були послаблені.

Також лідери Китаю і Росії кажуть, що спільні військові навчання Сполучених Штатів і Південної Кореї начебто провокують КНДР, тоді як Вашингтон твердить, що Пекін і Москва співпрацюють із Пхеньяном. Також Захід неодноразово заявляв, що Північна Корея постачає Росії зброю для війни в Україні.

У статті використано матеріали Reuters