Міністри G7 та ЄС засудили запуск балістичної ракети у Північній Кореї та постачання зброї в Росію

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" та Верховний представник ЄС з питань закордонної політики засудили запуск Північною Кореєю 21-го листопада ракети з використанням балістичних технологій.

У спільній заяві йдеться, що дії Північної Кореї становлять серйозну загрозу миру та стабільності в регіоні та за його межами, а будь-який запуск з використанням технології балістичних ракет, навіть якщо він характеризується як військовий розвідувальний супутник, є грубим порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН.

“Безрозсудні дії Північної Кореї мають зустріти швидку, об’єднану та рішучу міжнародну відповідь, зокрема, відповідь Ради Безпеки ООН. Ми закликаємо членів РБ ООН виконувати свої зобов’язання та закликаємо всі держави-члени ООН повністю та ефективно виконувати відповідні резолюції Ради Безпеки ООН”, – йдеться у заяві.

Безрозсудні дії Північної Кореї мають зустріти швидку, об’єднану та рішучу міжнародну відповідь

Також у заяві рішуче засудили постачання зброї з Північної Кореї до Росії: “Ми закликаємо Північну Корею та Росію дотримуватися резолюцій Ради Безпеки ООН і негайно припинити всю подібну діяльність”.

Раніше речниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієнн Вотсон прокоментувала запуск ракети Північною Кореєю: “Цей космічний запуск застосовував технології, що безпосередньо пов’язані з програмою міжконтинентальних балістичних ракет КНДР”. Вона заявила, що це “підвищує напруженість і ризикує дестабілізувати безпекову ситуацію в регіоні та за його межами”.

Це третя спроба Північної Кореї запустити розвідувальний супутник цього року. Попередні спроби, у травні та серпні, закінчилися невдачею через проблеми з ракетою. Минулого року Північна Корея заявила, що планує запустити на орбіту “багато” супутників-шпигунів, щоб надавати інформацію в режимі реального часу про те, що вона назвала “військами агресії” Сполучених Штатів та їхніх союзників в регіоні.

За інформацією Reuters, в середу, 22 листопада, Північна Корея запустила ще одну балістичну ракету невизначеного типу в бік Східного моря, але, скоріш за все, цей запуск був невдалим. Запуск цієї ракети аналізували розвідувальні служби Південної Кореї та США.

Військове значення таких розробок невідоме. Північна Корея не каже, скільки супутників-розвідників вона має намір тримати на орбіті одночасно. Аналітики також не впевнені щодо якості зображень із таких супутників.

Після вилучення частин північнокорейського супутника-розвідника та космічної ракети-носія, які впали в море в травні, військові Південної Кореї заявили, що вони оцінили, що пристрій “не мав військової користі” як супутник-розвідник. Під час вересневої зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Росії президент РФ Путін підтвердив, що Москва допомагає Пхеньяну будувати супутники.

Сполучені Штати та їхні союзники засудили ці запуски як слабо замасковані випробування ракетної технології великої дальності. Північній Кореї заборонена будь-яка діяльність з балістичними ракетами, відповідно до кількох резолюцій Ради Безпеки ООН. Раніше у вівторок північнокорейські державні ЗМІ опублікували редакційну статтю, захищаючи запуски своїх шпигунських супутників, наполягаючи на тому, що програма є “чинником стримування війни”, який допоможе сприяти “стратегічному балансу безпеки в регіоні”.

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