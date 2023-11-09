Блінкен засудив "небезпечні" зв'язки між Росією та Північною Кореєю

СЕУЛ — Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив, за його словами, "зростаючу та небезпечну" військову співпрацю між Північною Кореєю та Росією, на тлі повідомлень про те, що Пхеньян постачає Москві зброю для війни в Україні.

"Це глибоко непокоїть нас обох, а також інші країни світу", — сказав Блінкен на пресконференції в Сеулі після зустрічі з міністром закордонних справ Південної Кореї Пак Джин.

Головне розвідувальне агентство Південної Кореї вважає, що з початку серпня Північна Корея відправила до Москви більше мільйона артилерійських снарядів, що, за його оцінками, становить приблизно двомісячний запас для війни Росії.

Своєю чергою Блінкен сказав, що Росія надає "технології та підтримує" військові програми Північної Кореї, хоча він не уточнив подробиць.

"Нас справді турбує будь-яка підтримка програм балістичних ракет Північної Кореї, її ядерних технологій, можливостей запуску в космос", — сказав Блінкен.

Блінкен заявив, що Сполучені Штати, Південна Корея та інші країни продовжуватимуть зусилля з "виявлення, викриття та протидії" російсько-північнокорейським військовим операціям, зокрема шляхом посилення тиску на Раду Безпеки ООН.

Під час вересневої зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином на Далекому Сході Росії президент Росії Путін, як видається, підтвердив, що Москва допомагає Пхеньяну будувати супутники, хоча Путін визнав, що "певні обмеження" можуть ускладнити таку співпрацю.

Цього року Північна Корея двічі намагалася запустити військовий супутник-шпигун. Обидві спроби провалилися. Південнокорейські військові очікують, що Пхеньян може повторити спробу пізніше цього місяця, можливо, після залучення російської допомоги.

Деякі аналітики побоюються, що підтримка Росією ядерної програми Північної Кореї може розширитися ще небезпечнішими способами. Американський експерт з ядерної зброї Зігрід Гекер, який відвідав північнокорейські ядерні об’єкти, нещодавно висловив занепокоєння, що Москва може надати розщеплюваний матеріал, щоб допомогти виконати зобов’язання Кіма щодо експоненціального збільшення виробництва ядерної зброї.

І Росія, і Північна Корея заперечують, що Пхеньян надсилає зброю для використання Росією у війні в Україні. Однак наявні супутникові фотографії показують неодноразові поставки з портів Північної Кореї до російських. Потім ці партії, як видається, потрапляють на російський склад боєприпасів лише за 200 кілометрів від кордону Росії з Україною.

Неясно, що Сполучені Штати та їхні союзники можуть зробити, щоб зупинити таку діяльність. Практично всі домовленості щодо зброї з Північною Кореєю вже заборонені серією резолюцій Ради Безпеки ООН, вперше прийнятих щодо її ядерної програми в 2006 році. Росія раніше підтримувала ці резолюції, але згодом заявила про те, що вони буцімто застаріли. Зараз Москва виступає проти додаткових санкцій проти Північної Кореї, заявляючи, що Сполучені Штати повинні зробити перший крок у будь-якому процесі, що веде до денуклеаризації.

Під час поїздки Блінкена до Сеула він також зустрівся з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем. Посадовці "зобов’язалися продовжувати тісну співпрацю щодо стримування" КНДР, згідно з повідомленням Державного департаменту США про зустріч.

З того часу, як Юн обійняв посаду минулого року, Вашингтон і Сеул збільшили частоту та інтенсивність оборонного співробітництва, щоб надіслати жорстке повідомлення Північній Кореї та запевнити південнокорейців у відданості США обороні.

Блінкен наполягав у четвер, що ці зусилля зі стримування будуть лише посилені продовженням військової співпраці Північної Кореї та Росії.