Північна Корея заявляє про успішний запуск супутника-шпигуна

Північна Корея заявляє, що успішно вивела на орбіту перший супутник-розвідник.

Державне інформаційне агентство країни KCNA повідомило, що запуском у вівторок керував північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Раніше про запуск повідомила Південна Корея. Уряд Японії також повідомив, що Північна Корея запустила щось, схоже на балістичну ракету, закликавши жителів префектури Окінава негайно сховатися.

Приблизно через 30 хвилин Японія скасувала наказ про евакуацію, заявивши, що ракета, ймовірно, пролетіла над Японією та впала в Тихий океан приблизно о 22:55 за місцевим часом.

Раніше у вівторок Північна Корея повідомила Японії, що планує запустити ракету-носій супутника в напрямку Жовтого і Східнокитайського морів протягом дев'ятиденного вікна, починаючи з середи.

США засудили запуск. Речник Ради національної безпеки Едрієнн Вотсон заявила, що це «підвищує напруженість і ризикує дестабілізувати безпекову ситуацію в регіоні та за його межами».

Це третя спроба Північної Кореї запустити розвідувальний супутник цього року.

Попередні спроби, у травні та серпні, закінчилися невдачею через проблеми з ракетою. Минулого року Північна Корея заявила, що планує запустити на орбіту «багато» супутників-шпигунів, щоб надавати інформацію в режимі реального часу про те, що вона назвала «військами агресії» Сполучених Штатів та їхніх союзників в регіоні.

Військове значення таких розробок невідоме. Північна Корея не каже, скільки супутників-розвідників вона має намір тримати на орбіті одночасно.

Аналітики також не впевнені щодо якості зображень із таких супутників.

Після вилучення частин північнокорейського супутника-розвідника та космічної ракети-носія, які впали в море в травні, військові Південної Кореї заявили, що вони оцінили, що пристрій «не мав військової користі» як супутник-розвідник.

«Однак я вважаю, що навіть супутник із елементарними можливостями все ще може бути першим кроком або може дещо покращити ситуаційну обізнаність Північної Кореї, — сказав Тяньран Сю, аналітик, який спеціалізується на безпеці Північно-Східної Азії та ракетних системах для Open Nuclear у Відні. Мережа. - І якщо цей запуск вдасться, це означає, що це може бути початком».

Під час вересневої зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином на Далекому Сході Росії президент Росії Володимир Путін підтвердив, що Москва допомагає Пхеньяну будувати супутники.

Однак точний характер співпраці невідомий.

«Я не впевнений, наскільки можлива передача знань або передача технологій [з Росії] може бути інтегрована в цю існуючу ракету-носій і супутник», — сказав Сю, зазначивши відносно короткий період між другою та третьою спробами запуску.

«Навіть якщо надійде якась значна допомога з боку Росії — чи то в супутникових технологіях, чи то в сенсорних технологіях, чи в самій ракеті-носії — якщо вона буде настільки значною, вони можуть вирішити використати знання… для свого наступного запуску», — сказав Сю.

Північна Корея вивела на орбіту принаймні два супутники – останній у лютому 2016 року – але вважається, що жоден не працює.

Пхеньян стверджував, що ці запуски були частиною його мирної програми розвитку космосу.

Сполучені Штати та їхні союзники засудили ці запуски як слабо замасковані випробування ракетної технології великої дальності. Північній Кореї заборонена будь-яка діяльність з балістичними ракетами відповідно до кількох резолюцій Ради Безпеки ООН.

Раніше у вівторок північнокорейські державні ЗМІ опублікували редакційну статтю, захищаючи запуски своїх шпигунських супутників, наполягаючи на тому, що програма є «чинником стримування війни», який допоможе сприяти «стратегічному балансу безпеки в регіоні».

Північнокорейська редакційна стаття, написана дослідником аерокосмічних технологій, розкритикувала майбутній запуск супутника Південною Кореєю як агресивну та «надзвичайно небезпечну» військову провокацію.

Південна Корея планує запустити свій перший розвідувальний супутник за допомогою ракети SpaceX Falcon 9 30 листопада з авіабази Ванденберг у Каліфорнії.