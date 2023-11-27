Нью-Йорк, Іллінойс, Каліфорнія - штати, куди переважно хочуть потрапити українці, які просять притулок у США. Офіційні дані  

Громадяни України після повномасштабного вторгнення найчастіше просили притулку у США на кордонах зі штатами Нью-Йорк, Іллінойс та Каліфорнія. Про це свідчать дані Митної та прикордонної служби США.

І якщо на кордонах з Каліфорнією найбільший приплив незадокументованих мігрантів з України був у 2022 році, то в Нью-Йорк, Іллінойс, Нью-Джерсі та на Флориду більшість українців прибуває у 2023 р.

Митна та прикордонна служба США від початку великої війни в Україні зареєструвала:

- понад 40 тисяч запитів на притулок від українців на кордонах зі штатом Каліфорнія

- понад 34 тисячі запитів - у штаті Нью-Йорк

- майже 33 тисячі - у штаті Іллінойс

- понад 15 тисяч - у штаті Нью-Джерсі

- понад 14 тисяч - на Флориді

- понад 9 тисяч - у Техасі

- понад 6 тисяч - у столиці США м.Вашингтон, округ Колумбія

Загалом, від березня 2022 року до тепер у США попросили притулку 200 429 українців.

Більшість з них прибули на кордон зі США торік, після вторгнення - 121 072 громадян України попросили притулок у США у 2022 році.

Від початку 2023 року до тепер - прохань про притулок від українців майже наполовину менше - 69 212 осіб.

Для порівняння, до повномасштабного вторгнення Росії до України, у 2021 році, у США було зафіксовано понад 10 тисяч прохань про притулок від українців.

За даними МЗС України, станом на червень 2023 року за кордоном перебували понад 8 млн українців. Більшість з них перебувають у Польщі, Німеччині, Чехії, США.