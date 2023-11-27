Понад 82 тисячі росіян попросили притулку у США після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Від повномасштабного вторгнення РФ в Україну до жовтня цього року у США із проханням про притулок звернулись понад 82 тисяч росіян.

Про це свідчать дані Митної та прикордонної служби США.

Найбільше росіян, за даними відомства, Імміграційна служба США зустріла на кордоні в Каліфорнії та Техасі.

У 2022 році - від березня до кінця року притулку у США попросили 43 796 росіян.

У 2023 році - від початку року до жовтня до США в’їхали 38 700 прохачів притулку.

Вдвічі менше росіян просили притулку у Сполучених Штатах до вторгнення росіян в Україну. Зокрема, у 2021 році 20 521 громадянин Росії подали заяви на отримання притулку. Ще менші цифри - попереднього року.

Найбільший приплив росіян до США, які попросили притулку, прикордонники зафіксували наприкінці 2022 року. Так торік у листопаді про притулок попросили 6931 особа, а у грудні - 9227 росіян.

Останні пів року в середньому про притулок щомісяця просять понад 2 тисячі росіян.

За офіційними даними уряду РФ, у 2022 році з країни виїхало понад 24 мільйони людей. Це майже на три мільйони більше, ніж попереднього року.